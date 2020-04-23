Водород испарился… Daimler свернул программу по легковым автомобилям на Н2

Казалось бы, ещё совсем недавно мы тестировали водородный кроссовер Mercedes-Benz GLC F-Cell, подробно рассказывали о его устройстве и технических решениях, порой весьма компромиссных. Машина вышла очень тяжёлой, заднеприводной. Место под передний мост и приводные валы «съела» водородная установка, где за счёт окисления водорода кислородом воздуха возникало электричество. Немцы тогда говорили нам, что в перспективе водородные машины будут куда как более эффективными, в первую очередь потому, что у них нет привязки к внешнему источнику тока. Да, этой привязки нет, зато есть привязка к расположению водородных колонок, к цене водорода, трудностям транспортировки и прочему. Короче говоря, никаких особенных преимуществ по сравнению с прежними водородными моделями Mercedes-Benz кроссовер GLC F-Cell не предложил.

В этом ключе сообщение американского портала Automotive News со ссылкой на сотрудников проекта о прекращении инвестиций в легковые водородные автомобили вряд ли вызывает удивление. Правда, немцы в сотрудничестве с Volvo продолжают работы над грузовыми водородными машинами и по такому случаю несколько дней назад стороны выпускали релизы.

Аргументы в пользу сворачивания работ над легковыми водородными машинами самые ожидаемые: даже если начать выпуск водородных легковушек в тех же объёмах, что и электромобилей, цена первых всё равно останется в два раза выше. Дело в том, что самый дорогостоящий элемент электромобиля – высоковольтная батарея. Водородная машина тоже без неё не обходится, однако самый дорогой элемент здесь – это резервуары для хранения водорода под давлением более чем в 700 бар. Причём, таких резервуаров нужно два, чтобы водородомобиль смог проехать столько же, сколько и обычный автомобиль с ДВС. Кроме того, ещё нужно место под сам блок топливных ячеек и кучу вспомогательных механизмов-трубопроводом-проводов.



Итак, «легковую» водородную программу в Daimler закроют, как только будут выпущены последние экземпляры Mercedes-Benz GLC F-Cell. А вот в стане конкурентов работа над водородными машинами наоборот кипит. Только недавно мы писали, что BMW вовсю доводит до серийного производства полноразмерный i Hydrogen NEXT . Автомобиль был представлен относительно недавно – на осеннем автосалоне во Франкфурте, после чего практически сразу же нагрянул коронавирусный кризис, поэтому о технической стороне новинки пока подробностей немного. К слову, компоновка у неё – такая же, как и у Mercedes-Benz GLC F-Cell, и на привод к передним колёсам опять же места не хватило. Не идёт ли BMW по дороге, которую в Daimler признали тупиковой?

Напомним, наиболее активную деятельность в водородном направлении сейчас ведёт альянс HyFive, который начинался с пяти автопроизводителей: BMW, GM, Honda, Toyota, Hyundai. Участники договариваются о единых стандартах проектирования, согласовывая такие частности, как типоразмеры подсоединительных устройств на водородных заправках, давление и конструкцию топливных баков и прочего. Однако никаких значимых событий под эгидой альянс HyFive в последнее время не случилось. В основном проводятся конференции на тему «как водородный транспорт сохраняет окружающую среду», подписываются меморандумы, торжественно запускаются водородные колонки, разным организациям передаются машины на топливных элементах, с которыми эти организации потом не знают, что делать. Короче говоря, по состоянию на сегодняшний момент автомобили на топливных элементах остаются самым дотируемым и дорогим видом транспорта.