Кроссовер Mullen MX-05 — конкурент Tesla Model Y с батареей на 1000 км пробега

О компании Mullen Technologies мы подробно рассказывали в июне, когда стало известно, что одним из её акционеров станет казахский олигарх Кенес Ракишев. Здесь вкратце напомним, что Mullen хочет преуспеть на производстве и продажах электромобилей, а её первой моделью станет разработанный китайским партнёром Qiantu Motor спорткар Dragonfly K50 с довольно заурядными техническими характеристиками (438 л.с., 380 км на одной зарядке по устаревшему циклу NEDC) и весьма специфической внешностью.

Dragonfly K50

Но Dragonfly K50 — это, так сказать, только разминка. Вслед за купе на рынок выйдет более доступный и массовый среднеразвитый кроссовер MX-05, который в публичном пространстве представлен пока только в виде компьютерных рисунков. Ради производства этого кроссовера Mullen намерена купить за 135 млн долларов некий уже существующий завод. Из июльского пресс-релиза на эту тему также следует, что и сам кроссовер Mullen MX-05 будет базироваться на некоей уже существующей и хорошо зарекомендовавшей себя платформе, покупка которой позволит сократить время разработки машины с четырёх лет до двух.



Главной фишкой кроссовера MX-05 станет твердотельный полимерный аккумулятор, разработанный китайской корпорацией Linghang BOAO, на который у Mullen будут эксклюзивные права на территории Северной Америки. Как сообщает Yahoo Finance, Mullen сможет продавать как готовые батарейки, так и отдельные ячейки BO360GN. Она же займётся оформлением локальных патентов на эти ячейки.

Недавние тесты, проведённые в независимой калифорнийской лаборатории EV Grid, продемонстрировали удивительные способности китайского аккумулятора, а именно сохранение рабочих характеристик в диапазоне температур от -40 до +60 градусов Цельсия и деградацию всего на 2% за 10 000 циклов зарядки/разрядки. Полная зарядка батареи ёмкостью 150 кВт·ч на терминале высокой мощности займёт 35 минут. К преимуществам также относятся меньшая масса по сравнению с литий-ионными батареями, отсутствие горючих материалов и активной системы охлаждения.

Mullen MX-05

Запас хода кроссовера Mullen MX-05 на одной зарядке составит свыше 500 миль или 805 км (по какому циклу, не указано), а при езде с постоянной скоростью 55 миль/ч (88,5 км/ч) можно протянуть 640 миль (1030 км). Других технических подробностей пока нет.



Добавим, что над твердотельными аккумуляторами сейчас с максимально возможной скоростью работают Tesla и General Motors — ясно, что компания, которая сможет первой вывести на рынок твердотельные аккумуляторы, будет купаться в деньгах. Инвесторы Mullen Technologies на это очень рассчитывают.