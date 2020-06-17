Без Крутого: китайский Dragonfly K50 запустят в США на деньги казахского олигарха

Калифорнийская компания Mullen Technologies готовится вывести на американский рынок китайский спортивный электромобиль Dragonfly K50, разработанный китайской Qiantu Motor. На этой неделе в совместном предприятии появился третий партнёр — убыточная Net Element, за которой стоит бизнесмен Кенес Ракишев из Казахстана.

Qiantu Motor — это дочка китайской инновационной компании CH-Auto. В 2014 году на Пекинском автосалоне дебютировал концептуальный электрический спорткар CH-Auto Event, который уже в 2015 году превратился в Qiantu K50, и в таком виде продолжил кочевать по выставкам. В 2016 году китайцы объявили о своих планах организовать сборку Qiantu K50 в США, ради чего было заключено партнёрство с калифорнийской частной компанией Mullen Technologies.

В апреле прошлого года Qiantu K50 показали на автосалоне в Нью-Йорке с намерением начать продажи в 2020-м, но планам помешала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и локдаун в экономике. Теперь Mullen намерена начать выпуск K50 во втором квартале 2021 года, при этом автомобиль сменил марку с Qiantu на Dragonfly, что в переводе с английского означает «стрекоза».

Вчера к нам в редакцию пришёл релиз о слиянии Mullen Technologies с компанией Net Element из Флориды. Если Mullen Technologies, основанная в 2014 году, имеет прямое отношение к автобизнесу, владеет сетью дилерских центров CarHub и цифровой платформой для онлайн-продаж, то Net Element, основанная в 2004 году и возглавляемая бизнесменом Олегом Фирером украинского происхождения, специализируется на мобильных платежах и транзакционных сервисах. Одним из крупнейших инвесторов Net Element является казахский олигарх Кенес Ракишев. Собственно, по линии его инвестфонда Singulariteam и пришла новость. В ней же (вероятно, для привлечения внимания) упомянуто, что раньше одним из акционеров Net Element был Игорь Крутой, известный композитор и музыкальный продюсер. В прошлом Net Element планировала заниматься стримингом аудио- и видеоконтента, но впоследствии закрыла это направление, и Крутой потерял интерес к компании.



За последние пять лет акции Net Element подешевели примерно в 30 раз, по итогам первого квартала этого года компания имела 1,37 млн долларов убытков, и тем не менее её подключили к совместному проекту Mullen и Qiantu, а Ракишев после завершения сделки станет миноритарным акционером автопроизводителя.



На сайте Mullen тем временем ведётся приём заявок на Dragonfly K50 в исполнении Signature Series по цене от 124 999 долларов. В Китае аналогичный Qiantu K50 предлагается за 754 300 юаней или 106 500 долларов. По данным журнала Motor Trend, китайская версия модели разошлась тиражом около 1000 экземпляров, хотя в открытой статистике нам этих цифр найти не удалось.

Ни в плане дизайна, ни в плане технологий Dragonfly/Qiantu K50 ничем не примечателен. В основе машины лежит пространственный алюминиевый каркас с навесными панелями из углепластика. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу». Два электромотора (по одному на каждую ось) совокупно выдают максимальные 320 кВт (435 л.с.) и 680 Нм. Питаются они от Т-образной литий-ионной батареи ёмкостью 78,84 кВт·ч, которая позволяет проехать на одной зарядке 380 км по неактуальному для США циклу NEDC. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с. Максимальная скорость — 200 км/ч.



Для сравнения скажем, что Tesla Model 3 в исполнении Long Range за 46 990 долларов разгоняется до «сотни» за 4,6 с и может проехать на одной зарядке 518 км по EPA или 560 км по WLTP. Максимальная скорость «трёшки» — 233 км/ч. То есть более дешёвая и практичная Tesla бьёт спортивный китайский электрокар по всем статьям.



На что же рассчитывают инвесторы Mullen и Net Element? На будущие модели, в частности некий электрический кроссовер МХ-05 и некую находящуюся в разработке супербатарею, «негорючую, стойкую к проколам, способную поддерживать полную работоспособность после 500 000 циклов и не требующую добычи природных ресурсов». По сути, речь идёт о конкуренте супербатареям Tesla и GM, на неё и делается главная ставка, а не на откровенно протухший китайский спорткар. Теперь даже в Турции и Шри-Ланке делают машины поинтереснее.

Кстати, вместо Dragonfly K50 в США имело был смысл продвигать другую машину — вседорожный спорткар Kangaroo, совместный проект CH-Auto и ателье GFG Style, основанное отцом и сыном Джорджетто и Фабрицио Джуджаро. Прототип дебютировал в марте прошлого года, но в серию, к сожалению, так и не пошёл.

