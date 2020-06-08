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  • Турецкий гамбит: гиперкар Electron One окажется на порядок дешевле конкурентов

Турецкий гамбит: гиперкар Electron One окажется на порядок дешевле конкурентов

08.06.2020 216 0 0

Основанная турецким бизнесменом немецкая копания Elektron Innovativ анонсировала электрический гиперкар One мощностью 1 МВт, который дебютирует в следующем году.

 

Конкуренция в сегменте мелкосерийных супер- и гиперкаров нарастает: вслед за шри-ланкийской компанией Vega Innovations и греческой Spyros Panopoulos за денежки состоятельных автолюбителей решила побороться немецкая Elektron Innovativ, за которой, по данным журнала motor1.com, стоит турецкий инженер и предприниматель Армаган Арабул, прежде широко известный в узких кругах как создатель итало-турецкой команды Scuderia-E для гонок Formula E.

Elektron Innovativ будет делать дорожные спортивные машины на электротяге, и первой моделью станет купе с тривиальным названием One и не очень запоминающимся дизайном. Производить его планируется на собственной фабрике в Италии по соседству с заводами Ferrari, Lamborghini, Maserati и Pagani, то есть в так называемой Долине моторов. При этом значительная часть компонентов на итальянскую фабрику будет приходить из Турции — в частности, батареи фирмы Imecar.

Кузов Electron One будет изготовлен из новейших композитных материалов. Подвеска — типа пуш-род «по кругу». Каждое из четырёх колёс вращает свой электромотор. Совокупная мощность силовой установки — 1 МВт (1360 л.с.). Разгон до «сотни» — за 2,1 с. Максимальная скорость — свыше 400 км/ч.

Пока что Electron One существует только в виде компьютерных моделей, живьём новинку планируется показать следующей весной на Женевском автосалоне. Правда, вероятность проведения выставки в Женеве в 2021 году, по последним данным, близка к нулю, и компании Elektron Innovativ, скорее всего, придётся выбирать для премьеры другую площадку.

На первых порах Elektron Innovativ планирует выпускать по 140 экземпляров гиперкара One в года, но уже через три года выйти на производительность в 500 машин в год.

Ориентировочная стоимость Electron One — 330-350 тысяч евро за экземпляр. Большинство конкурентов намного дороже: например, за японский электрический гиперкар Aspark Owl нужно выложить 2,9 млн евро, за британский Lotus Evija — около 2 млн евро. Вслед за купе свет увидят открытая версия модели и трековая модификация. Анонсирован также некий флагманский, ещё более мощные гиперкар, на разработку которого понадобится пять лет. Заниматься выпуском массовых моделей (читай седанов и кроссоверов) фирма Elektron Innovativ не планирует, зато всерьёз рассматривает возможность выпуска электрических мотоциклов.

Добавим, что Турция уже не первый раз удивляет мир своими электромобилями: в конце прошлого года состоялась премьера национальной автомобильной марки TOGG, которая в 2022 планирует начать выпуск сразу нескольких моделей.

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