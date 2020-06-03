Следующий Женевский автосалон пройдёт в 2022 году и в новом формате

Репутация одной из старейших автомобильных выставок Европы серьёзно пострадала после экстренной отмены мероприятия в этом году из-за пандемии COVID-19 и нежелания возмещать производителям затраты на стенды. Теперь ситуация изменилась, у Geneva International Motor Show (GIMS) появился новый управляющий, который хочет вернуть доверие к выставке со стороны участников, заплатить им за нервотрёпку этого года и вывести мотор-шоу на новый уровень.

Женевский автосалон в этом году был отменён за четыре дня до открытия по указу швейцарских властей, испугавшихся массового заражения коронавирусом участников и гостей выставки. Уже смонтированные стенды пришлось разбирать, возвращать с потерями десятки тысяч авиабилетов, отменять брони в гостинцах. Женева (город и одноимённый кантон) лишилась значительных поступлений в бюджет: в прошлом году выставку посетили более 600 тысяч человек, в том числе 10 тысяч представителей СМИ, экономическая выгода для кантона от мероприятия составила 200 млн франков (208 млн долларов).

Организаторы GIMS поначалу, ссылаясь на форс-мажор, решили не компенсировать автопроизводителям потери от отмены выставки, что поставило под вопрос её дальнейшее существование. Организация даже запросила помощь у правительства кантона, чтобы справиться с кризисом. Власти предложили GIMS займ в размере 16,8 млн франков (17,5 млн долларов) на определённых условиях.



1 мая у GIMS появился новый гендиректор, опытный управленец и пиарщик Сандро Мескита. Он счёл условия правительственного займа неприемлемыми, о чём сообщил в интервью изданию Automotive News. Оказалось, что займ предусматривал проведение следующей выставки в 2021 году и передачу всех полномочий на её организацию комплексу Palexpo, то есть не только техническое обеспечение, но и определение формата и концепции выставки.

Мескита предпочёл отказаться от денег и сохранить контроль над мероприятием за GIMS. А его общение с потенциальными участниками показывает, что многие не готовы приехать в Женеву в 2021 году из-за нестабильной экономической и эпидемиологической ситуации. Проводить выставку в усечённом, региональном формате Мескита не хочет и склоняется к переносу следующего шоу на 2022 год. Эта дата нравится участникам гораздо больше, они рассчитывают, что к 2021 году негативные последствия от пандемии COVID-19 будут в значительной степени ликвидированы, а сам коронавирус перестанет представлять серьёзную опасность (хотя бы вследствие изобретения вакцины). Кантон же настаивает на 2021 годе, желая пополнить бюджет, оживить экономику и загрузить простаивающий Palexpo, невзирая на риски второй волны COVID-19. Мескита считает, что ещё одна отмена мероприятия, риск которой в 2021 году будет достаточно велик, станет для GIMS непоправимой катастрофой, а потому лучше подождать.



Сейчас Мескита ведёт переговоры с потенциальными инвесторами, чтобы стабилизировать финансовое положение GIMS. Не исключён и займ со стороны уже федерального, а не кантонного правительства на приемлемых для GIMS условиях. Часть этих денег пойдёт на добровольную компенсацию издержек участников в 2020 году, чтобы расположить их к себе и провести следующую выставку в полноформатном международном масштабе.



Мескита хочет снизить стоимость участия в выставке, и вместе с тем сделать это участие более разнообразным — больше активный событий, тест-драйвов, вовлечённости. При этом топ-менеджер не исключает, что выставка будет больше склоняться к B2B-формату и более широкому медийному охвату. Автопроизводителям такая концепция нравится, так как в качестве коммуникации с конечным потребителем многие считают автосалоны устаревшим и слишком дорогим форматом, а потому всё чаще от них отказываются.



В общем, ждём 2022 года и ярких премьер, на которые всегда была щедра Женева.