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Обновлённые Range Rover и Range Rover Sport: рядный дизель Ingenium к юбилею

15.07.2020 661 0 1

В этом году Range Rover отмечает полувековой юбилей. К круглой дате флагманский внедорожник и его младший брат с приставкой Sport получили рядный 6-цилиндровый дизель Ingenium мощностью от 249 до 350 л.с., который придёт на смену дизелями V6 и V8.

 

Дебют нового дизеля в 2020 году – это событие, ведь многие производители под натиском трудновыполнимых экологических требований отказываются от двигателей такого типа (например, Porsche, Volvo, Honda, Subaru). 3-литровый дизель Ingenium, конечно, соответствует актуальным нормам Euro 6d-Final, но для этого пришлось применить весь арсенал современных «очистных сооружений», к которым в известном смысле можно отнести и гибридную 48-вольтовую надстройку: связанный с коленвалом стартер-генератор помогает дизелю при трогании с места и интенсивных разгонах, а следовательно позволяет сжигать чуть меньше топлива и выбрасывать в атмосферу чуть меньше вредных веществ.

К особенностям конструкции нового мотора относятся также алюминиевый блок, два расположенных последовательно тубокомпрессора и давление впрыска 2500 бар. Прочие технические тонкости производитель пока не раскрыл, но переход на рядную архитектуру, скорее всего, связан с модульностью архитектуры моторов Ingenium (она позволяет снизить издержки производства) и удобством монтажа громоздкой системы очистки выхлопных газов. По этой причине Daimler тоже недавно вернулся к рядным 6-цилиндровым моторам.

Предусмотрены три версии нового дизеля: D250 с отдачей в 246 л.с. и 600 Нм, D300 – 300 л.с. и 650 Нм, D350 – 350 л.с., 700 Нм. Они придут на смену дизелям 3,0 л V6 (249-306 л.с., 600-700 Нм) и 4,4 л V8 (339 л.с., 740 Нм).

Range Rover Fifty

Выходит что версия D350 превосходит по отдаче прежний V8, при этом новый мотор на 80 кг легче. Будучи установленным на Range Rover Sport наиболее мощный Ingenium выбрасывает в атмосферу 238 г COна 100 км пробега против 275 г/км у внедорожника с дизелем V8, паспортный средний расход топлива снизился с 10,5 до 9,1 л/100 км, время разгона до 100 км/ч сократилось с 7,2 до 6,9 с.

Впрочем, российские клиенты Land Rover могут не очень внимательно вглядываться в приведённые цифры, ведь дизель Ingenium в нашей стране получит только Range Rover Sport и без гибридного довеска (так как у нас по-прежнему действуют нормы Euro 5 и вся эта гибридная «музыка» просто не нужна, то есть характеристики немного изменятся), а Range Rover будет как и раньше оснащаться дизелями V6 и V8 – видимо, до нового пришествия, то есть внедорожника пятого поколения.

Range Rover SVAutobiography Dynamic Black

Помимо нового дизеля Range Rover и Range Rover Sport получили более плавно работающую мультимедийную систему со стандартной поддержкой смартфонных интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а юбилейная тема отражена в спецверсиях – по три на каждую модель.

Range Rover Fifty

Самая «лобовая» – лимитированная Fifty (1970 шт. в честь года появления модели) для Range Rover, с выгравированными в салоне росчерками Джерри Макговерна, шеф-дизайнера Land Rover, золотистой наружной отделкой вместо хромированной, 22-дюймовыми колёсами особого дизайна и тремя эксклюзивными цветами кузова на выбор. Версия SVAutobiography Dynamic Black флагманского внедорожника подразумевает топовый 565-сильный бензиновый V8, чёрный глянцевый наружный декор и кресла, обитые чёрной анилиновой перфорированной кожей. Версия Westminster – это глубокая тонировка задних стёкол, отделка салона замшей и шпоном, панорамная крыша с люком, аудиосистема Meridian и 21-дюймовые колёса.

Range Rover Sport HSE Silver
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Range Rover Sport HSE Silver
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Range Rover Sport HSE Silver
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Для Range Rover Sport подготовлены исполнения Silver («затенённая» наружная отделка, панорамная крыша без люка, аудиосистема Meridian, 21-дюймовые колёса), Dynamic Black (чёрный декор кузова и салона, сильно тонированные задние стёкла, панорамная крыша без люка, аудиосистема Meridian, 21-дюймовые колёса с чёрным глянцевым покрытием) и Carbon Edition (топовый 575-сильный V8, вставки из карбона на капоте и в передке, вставки из карбона в салоне, 22-дюймовые колёса с чёрным глянцевым покрытием).

Range Rover Sport SVR Carbon Edition
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Range Rover Sport SVR Carbon Edition
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Как видно, юбилей отмечается без особого размаха, то есть косметически, ведь за первое коронавирусное полугодие продажи автомобилей Land Rover в мире сократились на 29% до 127 116 единиц (в России на 29% до 2802 единиц). Но и до «ковида» дела шли так себе, так что даже пришлось отменить выпуск трёхдверки на базе Range Rover, разработанной к 70-летнему юбилею марки Land Rover. Но «упавшее знамя», к счастью, подхватило кузовное ателье Bas van Roomen из Нидерландов: оно теперь и делает эти самые трёдверки, точнее «перепиливает» из пятидверок.

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