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Ineos Grenadier: альтернативный Defender показался во всей красе

01.07.2020 44 0 0

Молодая британская компания Ineos Automotive полностью рассекретила внешность своей дебютной модели — рамного внедорожника Grenadier, сконструированного по мотивам Land Rover Defender прошлого поколения. Полноценная премьера ещё впереди, производство Ineos Grenadier начнётся в конце 2021 года.

 

Любители классических рамных внедорожников точно не будут разочарованы — Ineos Grenadier взял всё лучшее от прежнего Land Rover Defender, производство которого было свёрнуто в 2016 году, и избавился от его врождённых недостатков вроде ужасной эргономики, плохой безопасности и не самой удачной компоновки.

Напомним, что Ineos Automotive — это дочка нефтехимической компании Ineos Group, возглавляемой предпринимателем и большим фанатом внедорожников Джимом Рэтклиффом. Проект Grenadier родился после того, как Jaguar Land Rover отказалась продавать Рэтклиффу права на выпуск классического Дефендера. Спроектированный с нуля внедорожник должен стать своего рода альтернативным Дефендером нового поколения, помощь в разработке оказывают Magna Steyr и MBTech, а производиться Grenadier будет на бывшем заводе Ford в Бридженде (Юный Уэльс) тиражом около 25 тысяч штук в год.

Если новый Land Rover Defender получил несущий кузов и полностью независимую подвеску, то Grenadier бескомпромиссно старомоден: мощная рама, неразрезные тракторные мосты Carraro с огромным запасом прочности, три блокируемых дифференциала, «понижайка» и нарочито «квадратный» кузов.

Собственно кузов — это главная новость на сегодня. Цитат классического Дефендера в нём много: форма капота и колёсных арок, двери на внешних петлях, крыша с боковыми окошками, плоское лобовое стекло, отвесная корма с распашной «калиткой» и прочие мелочи. Но в то же время видно, что передняя ось смещена ближе к салону, а задний свес уменьшен, что придаёт Гренадеру пропорциональное сходство с немецким Мерседесом G-класса. Ближе к «немцу», нежели к классическому «Дефу» и оформление передка Ineos Grenadier с расставленными по бокам большими круглыми фарами и рельефным бампером с интегрированными «клыками». В любом случае образ получился узнаваемым, цельным и запоминающимся. Уровень проработки деталей даже на фотографиях впечатляет, первые отзывы в Сети о дизайне Grenadier максимально благожелательные, что в отношении современных автоновинок случается очень редко.

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Фотографий интерьера пока нет — он, вероятно, в своё время послужит ещё одним инфоповодом к заметке о Grenadier, но уже известно, что в нём не будет премиальных украшательств (ковров, хрусталя, дерева и тому подобной «мишуры»), «лишней» шумоизоляции и даже мультимедийной системы. Зато производитель обещает удобную посадку, износостойкие материалы отделки и дренажные отверстия в полу для слива воды после мойки или преодоления брода.

Пассивная безопасность будет на современном уровне, а вот активная вряд ли — всё же Grenadier рассчитан главным образом для езды по бездорожью и грунтовкам, где всевозможные электронные помощники вроде активного круиз-контроля и системы удержания в полосе не пригодятся. То есть мы не ждём для Ineos Grenadier высокого рейтинга Euro NCAP, в котором в первую очередь важна именно ездовая электроника. 

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Силовые агрегаты для своего внедорожника Ineos собирается закупать у BMW — это дефорсированые ради повышения надёжности и ресурса бензиновые и дизельные 3,0-литровые рядные «шестёрки» в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» ZF.

Более подробное техническое описание появится ближе к полноценной премьере, которая состоится в следующем году, а пока Grenadier ждут изнурительные 1,8 млн км испытаний на бездорожье, необходимые для того, чтобы убедиться в надёжности всех его узлов и агрегатов — Ineos хочет ни много ни мало сделать самый выносливый и долговечный внедорожник из всех, что сегодня представлены на рынке.

Ориентировочный диапазон цен — от 30 тысяч до 45 тысяч фунтов стерлингов (от 2,6 млн до 3,9 млн рублей в переводе по текущему курсу). Помимо базовой 5-дверной версии уже анонсирован пикап с двойной кабиной (любопытно, что марка Land Rover от такого кузова для нового Дефендера отказалась). Не исключены и другие версии, например, короткая трёхдверка или кузов Soft Top cо складным мягким верхом.

Экспортные планы подразумевают выход Ineos Grenadier на рынок США. О видах на Россию пока ничего неизвестно, хотя интерес к подобным машинам в нашей стране очень большой.

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