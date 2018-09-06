В Британии построили самый быстрый в мире кроссовер

В мире спортивных кроссоверов появился очередной рекордсмен – Lister LFP, созданный на базе Jaguar F-Pace. Производитель утверждает, что это самый быстрый серийный SUV в мире: максимальная скорость – 322 км/ч!

Утверждение «самый быстрый» можно трактовать по-разному: одни понимают под этим время разгона до 100 км/ч, другие – максимальную скорость, третьи – время прохождения какой-нибудь культовой гоночной трассы, например Северной петли Нюрбургринга. Британский производитель эксклюзивных спорткаров Lister решил потягаться с конкурентами в «максималке» и заявил, что именно этому параметру кроссовер LFP будет лучшим из лучшим.

Машина, созданная на базе топ-версии SVR среднеразмерного кроссоовера Jaguar F-Pace сможет разогнаться до 322 км/ч. Некоторые тюнинговые паркетники могут ехать быстрее (например, Nissan Qashqai от ателье Severn Valley Motorsport разгоняется до рекордных 382 км/ч), но Lister имеет лицензию автопроизводителя, а потому вправе претендовать на лидерство среди серийных машин. До сих пор первым в этой группе был Lamborghini Urus – 305 км/ч.

По мощности Lister LFP – не рекордсмен: компрессорный 5,0-литровый V8 форсирован со стоковых 550 до 679 л.с. Двигатель Lamborghini Urus слабее – 605 л.с., но серийный Jeep Grand Cherokee Trackhawk располагает мощностью в 717 л.с. О динамических качествах своей новинки Lister пока ничего не сообщил, равно как и о доработках ходовой части. Зато можно полюбоваться эскизами, дающими исчерпывающее представление о внешности, а полноценная премьера состоится через несколько недель. Минимальная цена Lister LFP составит 140 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 12,3 млн рублей). Всего Lister планирует выпустить 250 кроссоверов LFP.

Основанная в середине 50-х прошлого века Lister Motor Company широко известна в узких кругах, как производитель реплик классических гоночных Ягуаров и спорткаров собственной разработки. Компания также традиционно занимается тюнингом актуальных моделей Jaguar и продает их под своим брендом. В феврале Lister анонсировала оригинальный гиперкар Storm II с двигателем V12 мощностью около 1000 л.с.