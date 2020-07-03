Dodge Durango опять обновился и обзавёлся 720-сильной версией SRT Hellcat

Нынешний Dodge Durango третьего поколения является ближайшим техническим родственником Jeep Grand Cherokee и с периодическими обновлениями выпускается с 2010 года. По популярности Durango сильно уступает Grand Cherokee, который по итогам прошлого года стал лидером американского среднеразмерного сегмента SUV: по данным ресурса CarSalesBase, продано 67 599 и 242 969 шт. соотвественно. Другое дело, что спрос на Durango остаётся стабильным, на протяжении последних семи лет он существенно не менялся, и модель продолжает исправно приносить денежки в кассу FCA.

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Приуроченное к 2021 модельному обновление — самое значительное по интерьерной части с момента дебюта: кроссовер (в отличие от Grand Cherokee у него нет понижающей передачи, так что именно кроссовер, а не внедорожник) получил полностью новую переднюю панель с горизонтально ориентированным 10,1-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы Uconnect 5 и новым более крупным блоком климат-контроля. Оформление центрального тоннеля с селектором АКП тоже изменилось: справа появился высокий бортик, визуально создающий вокруг водителя обособленное пространство. Снаружи обновлённый Durango проще всего распознать по приплюснутой снизу фальшрадиаторной решётке в стиле легковых моделей Dodge, более рельефному переднему бамперу с бумерангообразными боковыми прорезями и новым светодиодным фарам.



Главное техническое новшество — появление долгожданной версии SRT Hellcat с компрессорным 6,2-литровым V8 HEMI, который FCA, кажется, привила уже всем своим знаковым моделям кроме, собственно, Durango. Последний — не значит худший: под капотом Durango SRT Hellcat легендарный мотор выдаёт максимальные 720 л.с. и 875 Нм. У идейно близкого Jeep Grand Cherokee Trackhawk пиковая мощность меньше на символические 3 л.с., а потому FCA называет именно Durango SRT Hellcat самым мощным серийным SUV в мире.



Справедливо ли такое утверждение? Если говорить о стоковых, разработанны с нуля машинах, то да — позади Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и Porsche Cayenne в топовых модификациях. Но вот, скажем, известное ателье Hennessey Performance, имеющее статус автопроизводителя, ещё в 2018 году выкатило Jeep Trackhawk HPE1200 с мотором в 1217 л.с. и уже предлагает апгрейд для Durango SRT Hellcat — для начала «всего лишь» до 1026 л.с., а там дальше видно будет.



Зато стоковый Durango SRT Hellcat хорош тем, что на него распространяется полноценная заводская гарантия, и его, что называется, можно эксплуатировать в хвост и в гриву — все компоненты рассчитаны на достаточно большой ресурс, отсюда кованый коленвал с усиленным демпфером, кованые поршни, доработанные системы охлаждения и смазки, доработанные головки блока цилиндров, клапаны и многое другое. Сколько мощности сжирает 2,38-литровая «мясорубка» с промежуточным охладителем, можно только гадать. Расход топлива производитель тоже тактично не афиширует. Зато известно, что до 60 миль/ч (96,56 км/ч) Durango SRT Hellcat разгоняется за 2,5 с, четверть мили «пролетает» за 11,5 с, максимальная скорость — 290 км/ч.



Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» TorqueFlite 8HP95 со спортивным режимом и режимом буксировки: «заряженный» SUV способен тащить за собой прицеп массой 3946 кг — лучший показатель в классе. Подвеску пришлось сделать пожёстче с прицелом на трековую езду. Тормоза — от Brembo: передние вентилируемые диски диаметром 15,75 дюйма с 6-поршневыми суппортами, задние — 13,8-дюймовые с 4-поршневыми суппортами. Шины — Pirelli Scorpion Zero либо Pirelli P-Zero размерностью 295/45 ZR 20.



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Купить Dodge Durango SRT Hellcat можно будет только в начале следующего года, и цена пока не объявлена, а вот обновлённый кроссовер с другими моторами можно будет заказать уже этим летом: на выбор предложат атмосферный 6,2-литровый V8 HEMI (482 л.с., 637 Нм), младший 5,7-литровый V8 HEMI (365 л.с., 529 Нм) и базовый 3,6-литровый V6 Pentastar (299 л.с., 353 Нм).



Это обновление для Durango, вероятно, станет последним: SUV четвёртого поколения на итальянской платформе Giorgio ожидается не позднее 2022 года.