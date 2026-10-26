Недавно были опубликованы шпионские фотографии прототипов грядущего флагманского седана от BYD, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Бренд Yangwang был создан китайской компанией BYD в 2022 году и предназначен для самых дорогих моделей в сегменте ультра-лакшери. Первой моделью этого бренда стал внедорожник U8, чуть позже к нему присоединился суперкар U9 с четырьмя электромоторами. Наконец, в начале 2024 года гамму пополнил флагманский седан U7 с 1306-сильной четырёхмоторной силовой установкой.

Yangwang U8 1 / 6 Yangwang U8 2 / 6 Yangwang U9 3 / 6 Yangwang U9 4 / 6 Yangwang U7 5 / 6 Yangwang U7 6 / 6

Теперь же к дебюту готовится ещё один седан, который встанет на ступеньку выше U7. По фотографиям прототипов понятно, что в качестве ориентира были взяты седаны Rolls-Royce — Ghost и Phantom. Здесь очень схожие пропорции, форма боковых окон и даже характерные дверные ручки. Передняя часть при этом должна быть выполнена в своём стиле: двухэтажные передние фары со встроенными в бампер блоками основного света и ходовыми огнями вдоль кромки капота схожи с внедорожником U8. Сбоку наиболее оригинальной деталью можно назвать широкую окантовку окон в районе задних стоек. Что же касается задней части, то пока проглядываются лишь очертания горизонтальных фонарей, а их наполнение может быть сделано в стилистике того же U8 со множеством светодиодных ромбиков.

Рендер нового представительского седана Yangwang

Ожидается, что длина нового седана превысит 5,5 метров, что заметно больше нынешнего флагманского U7 с его 5265 мм. Для сравнения, длина Rolls-Royce Ghost составляет 5546 мм в стандартной версии и 5716 мм в удлинённой, у Phantom эти показатели равны 5762 мм и 5982 мм соответственно. О технических особенностях пока нет подтверждённой информации, скорее всего, седан предложат в гибридных и полностью электрических версиях подобно другим моделям бренда.

Рендер нового представительского седана Yangwang

Уже объявлено, что презентация нового флагмана Yangwang состоится в ОАЭ, при этом дата пока неизвестна. Напомним, ранее суперкар Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с. установил рекорд Нюрбургринга.