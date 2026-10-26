Новинки ×

Новый представительский седан Yangwang: первые изображения

26.10.2026 1231 0 0
Новый представительский седан Yangwang: первые изображения

Недавно были опубликованы шпионские фотографии прототипов грядущего флагманского седана от BYD, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Бренд Yangwang был создан китайской компанией BYD в 2022 году и предназначен для самых дорогих моделей в сегменте ультра-лакшери. Первой моделью этого бренда стал внедорожник U8, чуть позже к нему присоединился суперкар U9 с четырьмя электромоторами. Наконец, в начале 2024 года гамму пополнил флагманский седан U7 с 1306-сильной четырёхмоторной силовой установкой.

Yangwang U8
Yangwang U8
1 / 6
Yangwang U8
Yangwang U8
2 / 6
Yangwang U9
Yangwang U9
3 / 6
Yangwang U9
Yangwang U9
4 / 6
Yangwang U7
Yangwang U7
5 / 6
Yangwang U7
Yangwang U7
6 / 6

Теперь же к дебюту готовится ещё один седан, который встанет на ступеньку выше U7. По фотографиям прототипов понятно, что в качестве ориентира были взяты седаны Rolls-Royce — Ghost и Phantom. Здесь очень схожие пропорции, форма боковых окон и даже характерные дверные ручки. Передняя часть при этом должна быть выполнена в своём стиле: двухэтажные передние фары со встроенными в бампер блоками основного света и ходовыми огнями вдоль кромки капота схожи с внедорожником U8. Сбоку наиболее оригинальной деталью можно назвать широкую окантовку окон в районе задних стоек. Что же касается задней части, то пока проглядываются лишь очертания горизонтальных фонарей, а их наполнение может быть сделано в стилистике того же U8 со множеством светодиодных ромбиков.

Рендер нового представительского седана Yangwang

Ожидается, что длина нового седана превысит 5,5 метров, что заметно больше нынешнего флагманского U7 с его 5265 мм. Для сравнения, длина Rolls-Royce Ghost составляет 5546 мм в стандартной версии и 5716 мм в удлинённой, у Phantom эти показатели равны 5762 мм и 5982 мм соответственно. О технических особенностях пока нет подтверждённой информации, скорее всего, седан предложат в гибридных и полностью электрических версиях подобно другим моделям бренда.

Рендер нового представительского седана Yangwang

Уже объявлено, что презентация нового флагмана Yangwang состоится в ОАЭ, при этом дата пока неизвестна. Напомним, ранее суперкар Yangwang U9 Xtreme мощностью более 3000 л.с. установил рекорд Нюрбургринга.

седан рендеры "Колёса.ру" новинки Yangwang Yangwang U9 Yangwang U8 Yangwang U7
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Зачем менять дворники осенью: как выбирать щётки стеклоочистителя Осенью стеклоочистители становятся одной из тех деталей, о которых вспоминают только в первый ливень. И тогда выясняется, что щётки оставляют полосы, пропускают воду или размазывают грязь по... 74 0 0 26.10.2026
Статьи / Мнение без фильтров Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля Скрученный пробег, помятый бок, подозрительно свежая краска и продавец, который клянётся, что дедушка ездил исключительно в церковь и по воскресеньям. Покупка подержанного автомобиля в Росси... 400 2 2 26.10.2026
Статьи / История Течёт река Темза: тяжёлый путь Thames от выпуска кораблей и автомобилей до пошива одежды Автомобили и даже автомобильные бренды, получившие название в честь рек, – не такая уж и редкость. Можно вспомнить отечественные Волгу и Оку, испанскую Ebro, японские Hino и Isuzu, польскую... 414 0 1 25.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53497 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17049 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12048 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
7 VW ID.Unyx 08 провалился на рынке, стратегия немецкого концерна в Кита...
5 Восемь – почти девять: тест-драйв Esteo Exlantix ET8
5 Последний из Эволюшн: опыт владения Mitsubishi Lancer Evolution X
Новые комментарии
Change privacy settings