Ещё больше, ещё дороже: BYD готовит представительский седан под маркой Yangwang

Грядущий флагман модельной линейки Yangwang на данный момент известен под внутризаводским кодовым именем HU. Премьеру решили проводить на одном из главных рынков для таких автомобилей — в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что Yangwang — это самый крутой бренд в обойме китайской компании BYD, он был запущен в 2022 году и позиционируется в сегменте ультра-лакшери. Дебютной моделью Yangwang в 2023 году стал большой рамный внедорожник U8, в 2024 году на рынок вышел суперкар Yangwang U9, в 2025-м стартовали продажи большого седана Yangwang U7.

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Седан Yangwang U7 с габаритной длиной 5265 мм и колёсной базой 3160 мм вполне тянет на представительский, но у него недостаточно монументальный для такого класса машин дизайн. Грядущий Yangwang HU будет больше и строже — ожидается, что его длина составит не менее 5,5 м. Общими пропорциями и дизайном дверных ручек Yangwang HU напоминает современный британский Rolls-Royce Phantom, габаритная длина которого с большой колёсной базой достигает почти 6 м.

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Сейчас Yangwang HU проходит финальный цикл испытаний. Фотографии закамуфлированного предсерийного седана ещё в сентябре опубликовала на своей страничке в социальной сети Weibo гендиректор Yangwang Ху Сяоцин, а сегодня она объявила, что презентация нового флагмана состоится в ОАЭ. При этом точное место и дата премьеры пока не объявлены.

Информации о технике и силовой установке Yangwang HU пока нет, но на заглавной фотографии седан показан стоящим на зарядке — стало быть, силовая установка будет электрической либо plug-in гибридной. Скорее всего, будут предложены оба варианта, как и в случае с младшим седаном Yangwang U7.

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О цене Yangwang HU пока тоже можно только гадать. Китайские СМИ полагают, что Yangwang HU будет стоить порядка 2 000 000 юаней (24,6 млн рублей в переводе по текущему курсу). Для сравнения скажем, что самая роскошная версия Dingcang Edition удлинённого внедорожника Yangwang U8L стоит от 1 458 000 юаней (17,9 млн рублей).

Добавим, что за первые девять месяцев текущего года бренд Yangwang, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, продал в Китае только 3237 автомобилей, но это на 38,5% больше, чем в январе-сентябре 2025 года.

