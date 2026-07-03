Rolls-Royce подготовил «сухопутную яхту»: представлен Phantom Regatta

Rolls-Royce Phantom существует уже более сотни лет: производство этой роскошной модели началось ещё в 1925 году. Сейчас британская марка выпускает полноразмерный седан восьмого поколения, в его основе лежит платформа Architecture of Luxury. Напомним, нынешняя люксовая четырёхдверка появилась в 2017-м, а обновление пережила весной 2022-го. Сейчас производитель продолжает выпускать эксклюзивные версии, созданные по заказам своих обеспеченных клиентов.
Очередным таким эксклюзивным седаном стал Rolls-Royce Phantom Regatta: эту четырёхдверку по праву можно назвать «сухопутной яхтой». Как отметили в пресс-службе марки, этот уникальный Фантом призван «отдать дань уважения гоночным яхтам Южного побережья Англии и регатам, которые проводятся каждое лето в проливе Солент». Известно, что автомобиль был создан по индивидуальному заказу и выпущен в единственном экземпляре.
Живая премьера эксклюзивного седана пройдёт на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который стартует на следующей неделе. В основу Rolls-Royce Phantom Regatta легла «растянутая» модификация Phantom Extended, габаритная длина которой равна 5982 мм, а расстояние между осями – 3772 мм. Он получил оформление не только «под гоночную яхту», но и в морском стиле.
Кузов автомобиля окрашен в глубокий синий морской оттенок Regatta Blue, который сочетается с белым цветом English White, в который выполнена нижняя часть кузова, включая планку в нижней части переднего бампера, боковины и целиком нижнюю часть заднего бампера. Профиль также украшен классическими 22-дюймовыми колёсными дисками с зеркальной поверхностью, которые перекликаются с хромированными вставками на кузове.
Салон имеет монохромную отделку: кресла водителя и переднего пассажира отделаны тёмно-синей кожей со светлой прострочкой, перед водителем располагается двухцветное рулевое колесо, а передняя панель украшена расписанным вручную панно под названием Watercolor (в переводе с английского – «акварель»), вдохновением для картины стал океан. Потолок Starlight получил 1307 «звёзд», сообщается, что их рисунок напоминает завихрения приливных течений вокруг острова Уайт.
Сиденья для пассажиров второго ряда обтянуты белой перфорированной кожей с серой прострочкой, тёмно-синими вставками и аналогичными ремнями безопасности. Подлокотник между креслами оформлен натуральным деревом с рисунком «ёлочкой», его дополняют хромированные элементы. Интегрированные в спинки передних сидений столики призваны напоминать палубу яхты (тоже отделаны деревом).
Техника у уникального седана, вероятно, стандартная. Это значит, что у Rolls-Royce Phantom Regatta под капотом располагается битурбомотор V12 объёмом 6,75 литра, его максимальная мощность составляет 571 л.с., а крутящий момент – 900 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) Phantom Extended тратит 5,2 секунды, а его максимальная скорость равна 250 км/ч.
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