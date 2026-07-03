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Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700: показан интерьер

03.07.2026 292 0 0
Брутальный кроссовер Geely Galaxy Cruiser 700: показан интерьер

Новейший кроссовер Geely с брутальным обликом готовится к старту продаж. Модель будет доступна в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида.

Внешность серийного кроссовера Geely Galaxy Cruiser 700 впервые показали на официальных изображениях в марте, в июне была опубликована дополнительная порция картинок. А теперь производитель рассекретил пятиместный интерьер. Напомним, брутальный кроссовер «вырос» из прошлогоднего концепта Geely Galaxy Cruiser.

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Как и снаружи, внутри товарный Galaxy Cruiser 700 в целом повторил своего предвестника, хотя без упрощений все же не обошлось. Так, встроенный в панель приборный экран стал больше. Перед передним пассажиром отсутствуют квадратные экранчики, которые были у концепта, но при этом Geely Galaxy Cruiser 700 оставили узкий дополнительный дисплей.

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Сохранили и массивный рычаг коробки. По центру, как водится, расположен крупный планшет мультимедийной системы. Под ним идут прямоугольные дефлекторы обдува, боковые воздуховоды сделаны вертикальными.

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На тоннеле – площадка для беспроводной зарядки, два ряда физических клавиш и неприкрытые подстаканники, а в его торец встроена еще одна сенсорная панель для настроек. Geely Galaxy Cruiser 700 также получил трехспицевый руль, в подголовники передних кресел интегрированы динамики.

Среди особенностей дизайна экстерьера – «прямоугольный» кузов, массивный обвес, светодиодные полукольца дневных ходовых огней и распашная багажная дверь, на которой может быть установлена запаска. Расположенная на радиаторной решетке эмблема имеет подсветку. Geely Galaxy Cruiser 700 также достался автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Размеры кроссовера все еще не раскрыты.

Известно, что Galaxy Cruiser 700 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с тремя электромоторами (вероятно, один спереди и два сзади). Суммарная мощность – 1128 л.с. Ранее для кроссовера также были заявлены искусственный интеллект, блокировка дифференциала и система динамического управления GVMC собственной разработки компании Geely. Наконец, китайские СМИ прочат новинке режим «краба».

На домашний рынок кроссовер выйдет уже в этом году, так что больше подробностей о Geely Galaxy Cruiser 700 появится в ближайшее время.

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