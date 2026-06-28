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Новый внедорожник Audi: первые изображения

28.06.2026 3197 1 0
Новый внедорожник Audi: первые изображения

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что Audi изучает возможности для создания внедорожной модели, которая станет конкурентом Mercedes-Benz G-класса. Мы представили, что из этого может получиться.

Модельная гамма немецкого автопроизводителя включает в себя ряд кроссоверов, первым из которых стал Q7, дебютировавший в 2005 году. Полноценных серийных внедорожников у бренда пока не было, можно вспомнить лишь недавний концепт Q6 e-tron offroad, продемонстрированный в начале 2025 года. При этом, судя по информации из профильных СМИ, в компании всерьёз рассматривают появление внедорожника, который составит конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender (кстати, BMW также может выпустить подобную модель).

Audi Concept C
Audi Concept C
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Audi Concept C
Audi Concept C
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Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
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Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
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Пока нет никаких данных о внешнем виде этой модели, поэтому мы можем ориентироваться на стилистику самых свежих новинок бренда. И наиболее подходящим видится стиль, продемонстрированный сначала на прошлогоднем купе Concept C, а затем в начале этого месяца и на серийном суперкаре Nuvolari. Их относительно простой дизайн и плоские формы хорошо подойдут внедорожнику, который не должен быть слишком обтекаемым, как другие новинки бренда. Передняя часть получила строгую прямоугольную решётку радиатора с дополнительными воздухозаборниками по краям, над которыми расположились узкие горизонтальные фары в стиле Nuvolari. У внедорожника крупные трапециевидные колёсные арки, способные разместить массивные колёса с высокопрофильной внедорожной резиной. Над арками сделаны горизонтальные выштамповки, вызывающие ассоциации с некоторыми легковыми моделями бренда. На крышке багажника разместилась горизонтальная контрастная вставка, в верхнюю часть которой встроены фонари в стиле того же Nuvolari с дополнительными вертикальными сегментами по краям. Кроме того, мы изобразили внедорожник как с запасным колесом на задней двери, так и без него.

Рендер нового внедорожника Audi

Технологической базой для нового внедорожника Audi может стать платформа от возрождённого бренда Scout, принадлежащего Volkswagen Group. Внедорожные модели этой компании построены на оригинальной рамной платформе, в создании которой приняли участие инженеры австрийской компании Magna Steyr. Силовые установки изначально предполагались исключительно электрическими, однако в дальнейшем было заявлено и о plug-in гибридных установках типа range extender, где ДВС работает в качестве генератора для тяговой батареи и механически не связан с колёсами.

Рендер нового внедорожника Audi с запасным колесом на задней двери
Рендер нового внедорожника Audi с запасным колесом на задней двери
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Рендер нового внедорожника Audi без запасного колеса на задней двери
Рендер нового внедорожника Audi без запасного колеса на задней двери
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Сроки появления внедорожника Audi пока неизвестны. Ближайшей же ожидаемой новинкой бренда является флагманский кроссовер Q9, рендеры которого мы сделали в прошлом месяце. Также напомним о ещё одной модели Audi повышенной проходимости — A6 allroad нового поколения, премьера которого состоялась на прошлой неделе.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Audi

 

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1 комментарий
28.06.2026 10:37
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