Тепло принятая на домашнем рынке спецверсия Honda Prelude добралась до Европы

История модели под названием Honda Prelude началась в 1978 году: изначальное купе марка выпускала в общей сложности в пяти поколениях до 2001 года. Спустя более двух десятилетий, японский производитель решил возродить узнаваемое имя: в итоге его присвоили новому трёхдверному хэтчбеку (хотя в Honda его позиционируют как купе, несмотря на то, что багажник у него открывается вместе со стеклом). Напомним, мировая премьера новой серийной модели под названием Prelude прошла в начале осени 2025-го.

На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка) 1 / 2 На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка) 2 / 2

Эта модель в июне 2026 года получила особенную версию: как оказалось, вариант Limited Edition был очень тепло принят на домашнем рынке (в компании назвали отклик клиентов «ошеломляющим»), так что теперь производитель анонсировал её и для Старого Света. Отличить такой вариант от стандартного довольно легко, хотя на самом деле изменения весьма скромные.

Так, к особенностям Honda Prelude Limited Edition для европейского рынка относится уникальный тёмно-красный оттенок Radiant Crystal Garnet Metallic, используемый для окраса кузова. Стоит отметить, что в этом же цвете выполнена продольная горизонтальная вставка в радиаторной решётке.

Помимо этого, спецверсии достались ярко-красные акценты в нижней части переднего и заднего бамперов (у обычной трёхдверки эти элементы синие), аналогичного цвета тормозные суппорты Brembo (у стандартного варианта они тоже выполнены в синем оттенке), а также чёрные легкосплавные диски размером 19 дюймов.

В интерьере Honda Prelude Limited Edition тоже есть свои особенности. Так, салон отделан иными материалами в чёрно-бордовой цветовой гамме с серебристыми вставками и красной прострочкой. В этом же цвете выполнена вышитая надпись с названием модели на передней панели с пассажирской стороны. На полу имеются коврики, тоже с красными акцентами.

На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка) 1 / 2 На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка) 2 / 2

Начинка у этой спецверсии, конечно же, стандартная. Речь идёт о гибридной силовой установке e:HEV, в её состав входят 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник (максимальная мощность – 141 л.с., крутящий момент – 182 Нм), а также два электромотора, один из который исполняет роль генератора, второй установлен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Совокупная отдача системы равна 203 л.с. Лифтбек снабдили системой S+ Shift, которая с помощью подрулевых лепестков имитирует переключение передач.

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Известно, что Honda Prelude Limited Edition появится в продаже в Европе этой осенью, автомобилю присвоен 2027 модельный год. Стоимость особенного варианта здесь станет известна позже. Отметим, на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, за стартовый вариант стандартного трёхдверного лифтбека просят не менее 49 500 евро, что эквивалентно примерно 4,7 млн рублей по текущему курсу.