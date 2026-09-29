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Тепло принятая на домашнем рынке спецверсия Honda Prelude добралась до Европы

29.09.2026 143 0 0
Тепло принятая на домашнем рынке спецверсия Honda Prelude добралась до Европы

Продажи особенного варианта модели японской марки начнутся на старосветском рынке до конца осени 2026 года. Стоимость станет известна позже.

История модели под названием Honda Prelude началась в 1978 году: изначальное купе марка выпускала в общей сложности в пяти поколениях до 2001 года. Спустя более двух десятилетий, японский производитель решил возродить узнаваемое имя: в итоге его присвоили новому трёхдверному хэтчбеку (хотя в Honda его позиционируют как купе, несмотря на то, что багажник у него открывается вместе со стеклом). Напомним, мировая премьера новой серийной модели под названием Prelude прошла в начале осени 2025-го.

На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка)
На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка)
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На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка)
На фото: Honda Prelude Limited Edition (версия для европейского рынка)
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Эта модель в июне 2026 года получила особенную версию: как оказалось, вариант Limited Edition был очень тепло принят на домашнем рынке (в компании назвали отклик клиентов «ошеломляющим»), так что теперь производитель анонсировал её и для Старого Света. Отличить такой вариант от стандартного довольно легко, хотя на самом деле изменения весьма скромные.

Так, к особенностям Honda Prelude Limited Edition для европейского рынка относится уникальный тёмно-красный оттенок Radiant Crystal Garnet Metallic, используемый для окраса кузова. Стоит отметить, что в этом же цвете выполнена продольная горизонтальная вставка в радиаторной решётке.

Помимо этого, спецверсии достались ярко-красные акценты в нижней части переднего и заднего бамперов (у обычной трёхдверки эти элементы синие), аналогичного цвета тормозные суппорты Brembo (у стандартного варианта они тоже выполнены в синем оттенке), а также чёрные легкосплавные диски размером 19 дюймов.

В интерьере Honda Prelude Limited Edition тоже есть свои особенности. Так, салон отделан иными материалами в чёрно-бордовой цветовой гамме с серебристыми вставками и красной прострочкой. В этом же цвете выполнена вышитая надпись с названием модели на передней панели с пассажирской стороны. На полу имеются коврики, тоже с красными акцентами.

На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка)
На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка)
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На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка)
На фото: салон Honda Prelude Limited Edition (версии для европейского рынка)
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Начинка у этой спецверсии, конечно же, стандартная. Речь идёт о гибридной силовой установке e:HEV, в её состав входят 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник (максимальная мощность – 141 л.с., крутящий момент – 182 Нм), а также два электромотора, один из который исполняет роль генератора, второй установлен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Совокупная отдача системы равна 203 л.с. Лифтбек снабдили системой S+ Shift, которая с помощью подрулевых лепестков имитирует переключение передач.

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Известно, что Honda Prelude Limited Edition появится в продаже в Европе этой осенью, автомобилю присвоен 2027 модельный год. Стоимость особенного варианта здесь станет известна позже. Отметим, на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, за стартовый вариант стандартного трёхдверного лифтбека просят не менее 49 500 евро, что эквивалентно примерно 4,7 млн рублей по текущему курсу.

Япония авторынок Европа лифтбек Honda Honda Prelude
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