Honda полностью рассекретила возрождённое купе Prelude, цены известны

Honda выпускала купе Prelude в период с 1978 по 2001 годы. Двухдверка финального пятого поколения дебютировала в 1996-м, обновление пережила в 1999-м, но через пару лет модель была отправлена в отставку. Тем не менее, японская компания с энтузиазмом взялась за воплощение идеи о возрождении известного имени: его было решено присвоить новому купе. Прототип этой модели впервые был показан осенью 2023 года в рамках выставки Japan Mobility. А теперь компания полностью рассекретила серийную версию и объявила о старте продаж Prelude на домашнем рынке.

На фото: Honda Prelude (версия для американского рынка)

Внешность новинки оформлена в соответствии с актуальным фирменным стилем бренда. Серийное купе имеет длинный покатый капот, головную оптику со светодиодными выступами ходовых огней. Между фарами располагается узкая радиаторная решётка с горизонтальной хромированной планкой, а выше расположен логотип марки. У Honda Prelude в нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой воздухозаборник, обрамлённый глянцевым чёрным сплиттером с синей вставкой по центру.

Профиль украшен чёрными глянцевыми колёсными дисками размером 19 дюймов, за которыми спереди можно разглядеть передние четырёхпоршневые алюминиевые суппорты Brembo, окрашенные в фирменный синий цвет (такими же тормозами оснащается Civic Type R). Также на боковинах можно отметить выдвижные дверные ручки и обычные наружные зеркала с повторителями поворотников.

Корму новинки снабдили «монофонарём» с надписью в виде названия бренда по центру, интегрированным в кромку крыши стоп-сигналом, а также диффузором с синим разделителем по центру. По бокам от места для крепления автономера располагаются узкие горизонтальные светоотражатели. Отметим, по сути, модель представляет собой трёхдверный хэтчбек, так как багажник открывается вместе со стеклом, но в компании её позиционирует как купе.

Габаритная длина равна 4531 мм (у версии для Японии – 4520 мм), ширина – 1880 мм, высота – 1356 мм, а расстояние между осями составляет 2606 мм. Объём багажника равен 428 литрам. Минимальный дорожный просвет – 135 мм. Honda Prelude имеет посадочную формулу 2+2, при этом спинки задних сидений могут складываться для увеличения грузового пространства.

На фото: салон Honda Prelude

В салоне, который многое позаимствовал у актуального Honda Civic, установлен трёхспицевый руль с усечённым ободом и отметкой нулевого положения, цифровой щиток приборов диагональю 10,2 дюйма, а также «торчащий» 9-дюймовый планшет информационно-развлекательной системы с иной графикой, с беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Новинка также получила кресла с интегрированными подголовниками (при этом переднее пассажирское имеет более мягкое наполнение по сравнению с водительским) и особенный декор, в том числе контрастную синюю прошивку.

Гибридную установку Prelude тоже разделил с Honda Civic. Речь идёт о системе e:HEV, в основе которой находится 2,0-литровый четырёхцилиндровый атмосферник, отдача которого равна 141 л.с., а максимальный крутящий момент – 182 Нм. Он идёт в комплекте с двумя электромоторами, один из них работает в режиме генератора, второй расположен на передней оси (184 л.с. и 315 Нм). Купе снабдили системой S+ Shift, которая имитирует переключение восьми передач с помощью подрулевых лепестков.

Продажи Honda Prelude уже стартовали на домашнем рынке. В Японии стоимость купе равна 6 179 800 иен (эквивалентно примерно 3,38 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с прибавкой Limited Edition здесь просят не менее 6 480 100 иен (около 3,55 млн рублей). Согласно плану, до конца текущего года новинка должна появиться в продаже в Штатах, а в 2026-м она будет расширять географию.