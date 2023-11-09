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  • Honda собирается возродить спорткар Prelude: через пару лет на рынок выйдет гибридное купе

Honda собирается возродить спорткар Prelude: через пару лет на рынок выйдет гибридное купе

09.11.2023 53 0 0

Ожидается, что серийная версия рассчитанной на четырёх седоков двухдверки японской марки появится в 2025 году.

В модельном ряду Honda купе Prelude присутствовало с 1978 по 2001 годы. За прошедшее время модель успела четырежды сменить генерацию, двухдверка последнего пятого поколения была представлена в 1996 году, а обновлена в 1999-м. Кстати, на японском рынке модель предлагалась в том числе в эксклюзивной «заряженной» версии Type S. Сейчас соответствующая прибавка есть у некоторых «горячих» модификаций моделей Honda и Acura.

На фото: Honda Prelude для японского рынка (с 1996 по 2001 годы)
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На фото: Honda Prelude для японского рынка (с 1996 по 2001 годы)
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На фото: Honda Prelude для японского рынка (с 1996 по 2001 годы)
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Совсем недавно о модели заговорили вновь: дело в том, что на выставке Japan Mobility, которая прошла в Токио в конце прошлого месяца, Honda представила концептуальный спорткар под названием Prelude. В компании пояснили, что это предсерийный прототип, который ляжет в основу товарной версии новой модели марки.

Ожидается, что новинка унаследует узнаваемое имя, но при этом такая двухдверка окажется крупнее по сравнению с купе предыдущих поколений. У показанного недавно прототипа Honda Prelude длинный капот, ходовые огни получили форму бумерангов, а ниже располагаются основные блоки фар со светящейся полоской, которая их между собой соединяет.

На фото: концепт нового купе Honda Prelude

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован воздухозаборник со вставками из неокрашенного пластика, которые сочетаются с чёрной покатой крышей, такого же цвета корпусами наружных зеркал и чёрными же колёсными дисками. У концепта Prelude задние фонари оформлены в виде единой тонкой линии, проходящей через всю ширину кормы; кроме того, его снабдили выдвижными дверными ручками и спойлером на корме.

Информации о технике прототипа Honda Prelude по-прежнему практически нет. Изначально предполагалось, что на Japan Mobility Show представлен полностью «зелёный» шоу-кар, однако немногим позже в компании пояснили, что у прототипа гибридная «начинка». Правда, подробностями производитель не поделился.

Как сообщает австралийское издание CarsGuide со ссылкой на главного инженера Honda Томоюки Ямагами, будущая новинка, в основу которой ляжет концепт Prelude, сейчас уже находится на стадии разработки. Он также отметил, что в компании планируют выпустить четырёхместный спорткар со знакомым поклонникам бренда названием на рынок «где-то в середине 2020-х годов» (то есть примерно в 2025-м).

Ещё представитель компании отметил, что будущая модель окажется глобальной: разработчики занимаются и право-, и леворульной версиями. Томоюки Ямагами не раскрыл завесу тайны над гибридной силовой установкой, которую получит серийная модель, но пояснил, что новое купе не будет ориентировано на движение по хардкорным трекам, а значит, он, скорее, предназначен для езды по дорогам общего пользования.

Напомним, в линейке Acura был спорткар NSX, однако в 2022 году его отправили в отставку. Ранее сообщалось, что у модели будет преемник, причём его «начинка» окажется полностью электрической. Прообразом новинки стал концепт Acura Electric Vision, представленный минувшим летом в рамках Monterey Car Week.

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