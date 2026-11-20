Посвежевшая модель японской марки поступит на американский рынок в начале 2027 года, цены будут обнародованы позже.

Японский бренд вывел Toyota Sienna на североамериканский рынок в 1997 году. За прошедшее время минивэн трижды сменил генерацию. Дебют актуального четвёртого поколения прошёл весной 2020-го. На данный момент модель на основном для неё рынке США продолжает уверенно демонстрировать положительную динамику: так, за первые десять месяцев текущего года дилеры реализовали здесь 95 704 экземпляра, что на 13,5% больше, чем в январе-октябре 2025-го.

На фото: Toyota Sienna 2027 модельного года

Теперь американский офис марки сообщает об обновках, которые достались Toyota Sienna 2027 модельного года. Если на внешность минивэна изменения не повлияли, то в интерьере их увидеть можно, правда, не во всех исполнениях. Так, теперь в стандартное оснащение всех версий входит виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма (ранее стартовым LE и XLE полагался 7,0-дюймовый дисплей).

Помимо этого, всем вариантам модели теперь положен тачскрин информационно-развлекательной системы на 12,3 дюйма, тогда как ранее исполнению LE был положен 8-дюймовый. Помимо этого, диагональ сенсорного экрана для пассажиров второго ряда подросла с 11,6 до 12,9 дюйма (доступна Woodland, XSE и Platinum). Ещё модель получила программное обеспечение последнего поколения. Версию XSE снабдили функциями вентиляции и запоминания настроек передних сидений, а также камерами кругового обзора.

Главная обновка для Toyota Sienna 2027 модельного года кроется в начинке. Как рассказали в пресс-службе марки, минивэн получил фирменную гибридную систему шестого поколения. В её основе по-прежнему лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, но он был перенастроен для более бесшумного разгона на низких и средних скоростях. Работает в тандеме с новыми электромоторами (мощность переднего – 169 л.с., заднего – 54 л.с., у вариантов с полным приводом ) с проводниками из карбида кремния и новым литий-ионным аккумулятором (ёмкость – 1,15 кВт*ч).

Максимальная мощность новой гибридной системы у посвежевшей Sienna увеличилась с 248 до 254 л.с., а крутящий момент остался прежним и составляет 239 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч или 60 миль в час) минивэну с передним приводом требуется 7,5 секунды, с полным – 7,6 секунды (показатель дореформенной версии – 7,9 секунды).

На фото: салон Toyota Sienna 2027 модельного года 1 / 3 На фото: салон Toyota Sienna 2027 модельного года 2 / 3 На фото: салон Toyota Sienna 2027 модельного года 3 / 3

Toyota Sienna 2027 модельного года получила новую систему рулевого управления и тормозную систему с электронным управлением, которая дебютировала на RAV4 2026 модельного года. Также минивэну достался современный комплекс Toyota Safety Sense 4.0 и иной глушитель, который позволил снизить уровень шума в салоне на 1,6 децибела.

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Производство Toyota Sienna налажено на заводе в Принстоне (штат Индиана, США), до дилеров посвежевшие машины доберутся в начале 2027-го, их цены станут известны позже. Актуальный минивэн 2026 модельного года в Штатах можно купить за 41 320 – 58 710 долларов, что эквивалентно примерно 3,39 – 4,82 млн рублей по текущему курсу.