Toyota Sienna получила ряд полезных обновок и прибавила в цене

Посвежевший минивэн японской марки, предназначенный в первую очередь для североамериканского рынка, вероятно, доберётся до дилеров в январе 2026 года.

Минивэн Toyota Sienna появился на рынке Северной Америки в 1997 году. Актуальное четвёртое поколение дебютировало весной 2020-го. Согласно статистике GCBC.com, в текущем году модель демонстрирует положительную динамику: за первые три квартала 2025-го Sienna разошлась в США тиражом в 75 876 экземпляров, что почти на 50% больше по сравнению с показателем января-сентября 2024 года.

На фото: Toyota Sienna Woodland 2026 модельного года

Несмотря на довольно высокий спрос, американский офис Toyota нашёл, как можно улучшить Sienna и добавил ряд обновок к 2026 модельному году. Так, в список стандартного оснащения минивэна теперь входят антиобледенитель лобового стекла, чёрные рейлинги на крыше, а также электропривод багажной двери.

Интерьер тоже не оставили без изменений: так, Toyota Sienna 2026 модельного года снабдили шторками на задних стёклах, салонным зеркалом с функцией автоматического затемнения и системой HomeLink, а также акустической системой с восемью динамиками, которая пришла на смену версии с шестью динамиками.

На фото: салон Toyota Sienna Woodland 2026 модельного года

Наличие обновок, конечно же, привело к переписыванию прайс-листа. Теперь стоимость стартовой версии на американском рынке составляет 40 120 долларов (эквивалентно примерно 3,26 млн рублей по текущему курсу), что на 635 долларов больше по сравнению с ценником версии предыдущего модельного года.

На фото: Toyota Sienna XSE 2026 модельного года
На фото: Toyota Sienna XSE 2026 модельного года
У следующего исполнения – Sienna XLE – появились новые рейлинги на крыше, а также повторители указателей поворота, интегрированные в корпус наружных зеркал заднего вида. Кроме того, покупателям за доплату теперь предложат премиальную аудиосистему JBL. Цена такого минивэна Toyota подросла на 525 долларов и составила 44 820 долларов (около 3,64 млн рублей).

У версии XSE акустика JBL с 12 динамиками входит в стандартное оснащение, правда, ценник такого минивэна нового модельного года увеличился сразу на 1105 долларов и теперь составляет 48 045 долларов (около 3,9 млн рублей). Цена топовой версии Toyota Sienna Platinum AWD 2026 модельного года равна 57 510 долларов (около 4,67 млн рублей).

На фото: Toyota Sienna Platinum 2026 модельного года
На фото: Toyota Sienna Platinum 2026 модельного года
На фото: Toyota Sienna Platinum 2026 модельного года
Техника едина для всех версий минивэна (она осталась без изменений). Модель оснащается гибридной установкой, в основе которой лежит четырёхцилиндровый двигатель объёмом 2,5 литра, работающий в тандеме с электромотором и электромеханическим бесступенчатым автоматом. Совокупная отдача системы равна 248 л.с., привод может быть как передним, так и полным.

По предварительным данным, Toyota Sienna поступит в дилерские центры марки на американском рынке в январе следующего года.

