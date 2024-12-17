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Возрождённое купе Honda Prelude выйдет на рынок в следующем году

17.12.2024 115 0 0

Модель получит гибридную силовую установку e:HEV (как у Civic) и систему S+ Shift, которая умеет имитировать работу коробки передач.

В модельном ряду Honda купе Prelude присутствовало в период с 1978 по 2001 годы. Двухдверка последнего пятого поколения была представлена в 1996-м, обновление пережила в 1999 году, позже её отправили в отставку. Однако сравнительно недавно модель решили возродить: осенью 2023 года японский производитель презентовал в Токио на выставке Japan Mobility предсерийный прототип с соответствующим названием.

Теперь стали известны сроки выхода серийной версии Honda Prelude шестого поколения на рынок: в Японии и США продажи купе стартуют уже в следующем году, а до дилеров в Европе машины доберутся в первой половине 2026-го. В компании поддержали анонс новыми фотографии будущей новинки.

На фото: Honda Prelude шестого поколения

У двухдверки длинный покатый капот, головная оптика с выступами, в верхней части которой находятся светодиодные ходовые огни, причём фары визуально соединены друг с другом с помощью узкой радиаторной решётки, а выше находится логотип бренда. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный воздухозаборник с рисунком в виде сетки, обрамлённый чёрным глянцевым сплиттером.

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Стройный профиль украсили аналогичные боковые юбки, чёрные колёсные диски большого диаметра, двухцветные корпуса наружных зеркал, чёрная рамка бокового остекления и выдвижные дверные ручки. Задние фонари оформлены в виде широкого единого элемента сложной формы с тонкой светящейся полосой, по центру которой написано название марки. Под крышкой багажника находится написанное курсивом имя модели.

Известно, что Honda Prelude оснастят гибридной силовой установкой e:HEV (такая же система есть у актуального Civic). Она включает в себя 2,0-литровый четырёхцилиндровый ДВС, а также пару электромоторов, при этом один из них исполняет роль генератора, а второй в большинстве случаев непосредственно приводит в движение передние колёса. Информация о мощности и максимальном крутящем моменте появится позднее.

Ещё в компании рассказали о том, что новое купе снабдили системой S+ Shift, которая умеет имитировать работу коробки передач. Сообщается, что разработчики улучшили линейное управление, чтобы система могла максимально быстро переключать передачи (повышающую и понижающую) в зависимости от условий движения и окружающей среды при любой скорости движения. Кнопка S+ находится на центральном тоннеле, при этом водители при желании смогут менять передачи с помощью подрулевого переключателя.

Официальной информации о цене Honda Prelude шестого поколения пока нет. В издании Auto Express предположили, что стоимость новинки, к примеру, в британском рынке будет варьироваться в диапазоне от 35 до 40 тыс. фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 4,65 – 5,32 млн рублей по текущему курсу.

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