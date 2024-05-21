Обновлённый Honda Civic дебютировал без турбомотора

В серийном виде седан и хэтчбек Honda Civic актуального одиннадцатого поколения дебютировали в 2021 году. Первые изображения рестайлинговой модели американское подразделение марки (Штаты – это главный рынок для Civic) распространило в начале года нынешнего. Ну а теперь посвежевшие стандартные легковушки почти полностью рассекречены. Напомним, в семейство еще входят «подогретая» четырехдверка Civic Si и хот-хэтч Civic Type R, они обновятся позже. Кстати, в США у модели с продажами все хорошо: в 2023-м реализовано свыше 200 300 единиц (+50%), результат четырех месяцев текущего года – 83 972 шт. (+36%).

Было — стало

Главная техническая обновка американского Honda Civic – появление гибридной модификации (именно гибриды и запечатлены на фирменных фото). Отметим, в других странах уже давно присутствует бензоэлектрический «одиннадцатый» Civic, причем кое-где (например, в Европе) только такую модель и продают. Как бы то ни было, в состав установки предназначенных для Штатов гибридных седана и хэтчбека вошли работающий по экономичному циклу Аткинсона атмосферник 2.0 и пара электромоторов (один из них работает в режиме генератора). Совокупная отдача – 203 л.с. и 315 Нм. Другие характеристики Civic Hybrid пока не раскрыты, при этом в Honda заявили о том, что гибридам еще перенастроили подвеску.



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Клиентам также предложат чисто бензиновые рестайлинговые легковушки с прежним атмосферником 2.0 (160 л.с., 187 Нм) в сочетании с вариатором. А вот турбочетверка 1.5 (183 л.с., 240 Нм) отправлена в отставку, механика в релизе тоже не упомянута. Впрочем, полуторалитровый турбомотор и 6МКП могли оставить Honda Civic Si (на дореформенном седане двигатель выдает 203 л.с. и 260 Нм).



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Что же касается дизайна, то Civic обрел новый и чуть более агрессивный передний бампер, отдельных противотуманок больше нет. Радиаторная решетка стала больше, вдобавок у нее рисунок в виде сот. Еще подретушировали задний бампер. Расширена палитра цветов кузова, плюс для самого дорогого исполнения Sport Touring Hybrid предусмотрены новые диски.



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В салоне обновок гораздо меньше. Так, в передней части появились разъемы USB-C, а для гибридов доступна черно-серая отделка. Ну и еще дорогим версиям положена мультимедийная система с сервисами Google, хотя топовый планшет крупнее не стал (9 дюймов, у комплектаций попроще – 7-дюймовый тачскрин). Все исполнения имеют комплекс Honda Sensing, в него включены адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. «Богатые» комплектации – это также люк с электроприводом, система мониторинга «слепых» зон, подогрев кресел, климат-контроль и беспроводная зарядка для смартфона.



Рестайлинговый седан Honda Civic доберется до американских дилеров в июне, хэтчбек выйдет на рынок чуть позже. В компании считают, что на гибридные версии придется примерно 40% продаж. Цен еще нет. Дореформенная четырехдверка сейчас стоит от 23 950 долларов, хэтч – от 24 950 долларов (все цены указаны без учета налогов и доставки).

