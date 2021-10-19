Новый Honda Civic Si: «подогретая» версия потеряла в мощности, но стала лучше рулиться

Компания Honda представила спортивную версию Si седана Honda Civic одиннадцатого поколения для американского рынка. К её особенностям относятся 1,5-литровый 203-сильный бензиновый турбомотор, перенастроенная подвеска и более агрессивный декор. У дилеров Civic Si появится до конца текущего года.

Civic Si стоит в табели о рангах на ступеньку ниже Civic Type R и предназначен для тех, кому нужна машина со спортивным акцентом на каждый день. Исходный седан одиннадцатого поколения, напомним, дебютировал весной этого года, а хэтчбек показали летом. Версия Si сделана на базе седана, тогда как уже анонсированный новый Type R традиционно будет выполнен в кузове хэтчбек. Версии с кузовом купе у нового Civic не будет (в прошлом поколении Civic Si был доступен в кузовах седан и купе).

Двигатель у нового Civic Si такой же, как и у прежнего — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» L15B7, но мощность снижена с 208 до 203 л.с. при неизменном крутящем моменте в 260 Нм. Хондовцы объясняют «упадок сил» желанием получить более гармоничную внешнюю скоростную характеристику. Так, максимальный момент доступен уже при 1800 об/мин, то есть на 300 об/мин раньше, чем у машины прошлого поколения, и держится до прежних 5000 об/мин, а кривая мощности после пика на 6000 об/мин падает не так сильно как раньше, то есть в промежутке между пиком и предельными 6500 об/мин у вас теперь больше мощности. Хорошо бы, конечно, показать всё это на графиках, но пресс-служба Honda не потрудилась их нарисовать.



Кроме того, мотор теперь легче раскручивается благодаря новому одномассовому маховику вместо прежнего двухмассового: его вес уменьшен на 26%, момент инерции — на 30%. Отработавшие газы вылетают через новую систему выпуска на 27% быстрее чем раньше, но естественного благородного звука не вышло: акустический драматизм при разгоне будет усиливать аудиосистема — в базовом оснащении значатся 12 громкоговорителей фирмы Bose.



Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика», передающая всю мощность на передние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Рычаг стал более короткоходным, при этом, как и у Type R, электроника теперь при переключениях сама регулирует обороты двигателя, чтобы не было рывков и потери скорости. Электронный синхронизатор при желании можно и отключить: индивидуальный режим систем Si Drive Mode позволяем водителям Civic Si отдельно настраивать отклик двигателя, усилие на руле, графику щитка приборов и работу ассистентов.



Подвеска перенастроена: по сравнению с обычным седаном жёсткость передних пружин увеличена на 8%, задних — на 54%, изменены характеристики амортизаторов (как именно, производитель не сообщает), рычаги задней многорычажной подвески позаимствованы у Type R, установлены более жёсткие опоры стоек и более жёсткие сайлент-блоки, применены более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости и более точный рулевой механизм. Honda обещает, что новый Civic Si — самый приятный и послушный в управлении из всех когда-либо существовавших.



Диаметр передних тормозных дисков по сравнению с таковым у обычного седана увеличен на 30 мм до 312 мм, задних — на 23 мм до 282 мм. Размерность шин — 235/40 R 18. Снаряженная масса автомобиля — 1339 кг.

Снаружи Civic Si отличается от обычного седана более агрессивным дизайном бамперов, двумя выхлопными патрубками вместо одного, спойлером под передним бампером, спойлером на крышке багажника, чёрным глянцевым декором и оригинальным дизайном колёсных дисков. Цвет Blazing Orange Pearl, как у машины на картинках, — эксклюзивный для версии Si.



В салоне — новые спортивные передние кресла с развитой боковой поддержкой и интегральными подголовниками, более качественные, чем у обычного седана, материалы отделки, алюминиевые накладки на педалях, контрастная красная прострочка, красные вставки на передней панели, сиденьях и дверных картах. В базу входят мультимедийная система с 9-дюймовым экраном (у обычного седана в базе 7-дюймовый экран), 10 подушек безопасности и комплекс систем активной безопасности Honda Sensing.



Появится ли новый Civic Si за пределами Северной Америки (США и Канады), пока неизвестно. Российский авторынок, напомним, компания Honda решила покинуть.

