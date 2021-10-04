Новый Honda Civic Type R: не такой агрессивный, как предшественник, но, возможно, мощнее

Мы уже видели замаскированный следующий Civic Type R на шпионских фото, а теперь опубликованы первые официальные снимки. От камуфляжа хот-хэтч, увы, еще не избавился, но он «чище», чем на кадрах папарацци, так что можно в более полной мере получить представление о дизайне грядущей «пятидверки». Также марка подтвердила, что новый спортивный Civic полностью раскроется в 2022 году. Напомним, седан последней генерации дебютировал еще весной, стандартный хэтчбек – летом.
Обычный Civic со сменой поколений стал выглядеть спокойнее и солиднее, вот и заряженному Type R достался более скромный по сравнению с предшественником аэродинамический обвес, да и антикрыло теперь не такое массивное. Еще хот-хэтч получил тормоза Brembo и шины Michelin Pilot Sport 4. Новый Civic Type R сохранил три патрубка выпускной системы, но при этом центральный отныне крупнее остальных, тогда как в предыдущем поколении – наоборот.
Салон еще не засвечен, однако архитектура наверняка такая же, как у стандартной модели, то есть ждем спрятанные в «сетку» дефлекторы обдува и мультимедийную систему с возвышающимся над передней панелью экраном. Разумеется, отделка будет «под спорт» — «карбоновые» вставки да красный декор.
Раньше считалось, что новый Civic Type R станет гибридом – по крайней мере, в Европе, где Хонда скоро свернет продажи неэлектрифицированных моделей. Однако еще в начале года британское издание Autocar выяснило, что хот-хэтчу все же оставят бензиновую двухлитровую «турбочетверку» (вроде бы без всяких «довесков»). Причем ее отдачу могут увеличить, но конкретные цифры британцы так и не привели. Впрочем, не исключено, что у «пятидверки» и вовсе окажется две модификации – «традиционная» и гибридная.
На нынешнем европейском Civic Type R мотор 2.0 выдает 320 л.с. и 400 Нм, он сочетается с шестиступенчатой «механикой» (МКП будет и у нового хот-хэтча). «Заряженный» хэтчбек уходящего поколения наберет первую «сотню» за 5,8 секунды («облегченная» спецверсия проделает это упражнение за 5,7 секунды).
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