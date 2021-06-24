Новый хэтчбек Honda Civic: в США два мотора на выбор, в Европе – только гибрид

От седана одиннадцатого поколения «пятидверка» отличилась, понятное дело, кормой, вдобавок у хэтча чуть иначе оформлена передняя часть. А еще лишь для Civic Hatchback анонсирована гибридная версия.

Четырехдверный новый Сивик дебютировал в апреле, теперь же раскрыт пятидверный вариант. Любопытно, что седан до сих пор представлен только в американской спецификации (в Штатах его продажи стартовали на прошлой неделе), тогда как хэтчбек заявлен сразу для нескольких рынков: помимо Северной Америки, это еще Япония, Европа и Австралия. Впрочем, на данный момент все характеристики объявлены опять же лишь для американской версии.

«Одиннадцатый» Civic построен на платформе предшественника, однако ее доработали. Так, задняя колея стала шире на 13 мм, колесная база выросла на 36 мм до 2736 мм (и у седана, и у хэтча), а алюминиевый передний подрамник теперь легче. Но если у седана жесткость кузова на кручение увеличена на 8%, то у «пятидверки» — на 19%. Еще улучшена шумоизоляция, кроме того, новому Civic Hatchback тоже обещана более острая управляемость. Сзади по-прежнему многорычажка.



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Длина новой американской «пятидверки» равна 4549 мм, что на 125 мм меньше, чем у седана (и на 30 мм больше по сравнению с предыдущим хэтчем). Ширина и высота у свежих Civic Sedan и Civic Hatchback совпадают – 1801 и 1415 мм соответственно. Объем багажника хэтча компания официально еще не назвала (у предшественника – 446 л), зато в Honda отметили, что проем стал шире на 40 мм. К слову, багажная дверь отныне композитная, а благодаря снижению ее массы петли стали более компактными.



Как и у «четырехдверки», передние стойки сместили назад, наружные зеркала крепятся на отдельных ножках, капот сделали длиннее, вытянулась и головная оптика (разумеется, она светодиодная), в задних стойках появились небольшие окошки. При этом у хэтча верхняя решетка с рисунком в виде «сот» вместо горизонтальных полосок у седана. Также «пятидверке» достались оригинальные фонари (в предыдущем поколении они у обеих модификаций почти одинаковые) и свой задний бампер.

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Внутри же Civic Hatchback повторил седан, как и по наполнению комплектаций. Дисплей мультимедийной системы (7 или 9 дюймов) теперь возвышается над передней панелью, дефлекторы обдува спрятаны в единую широкую полоску с сеткой. «Простым» версиями положены приборы с 7-дюймовым экраном и аналоговым спидометром, а дорогие исполнения имеют полноценную виртуальную «приборку» (10,2 дюйма). Также в арсенале хэтчбека значатся новые «эйрбэги», как у свежих Acura TLX и MDX (трехсекционная фронтальная подушка переднего пассажира и водительский «эйрбэг» в форме пончика), боковые подушки безопасности на втором ряду, аудиосистема Bose и комплекс систем безопасности Honda Sensing (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения и т.д.).



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В Штатах новый Civic Hatchback предложат с теми же двигателями, что и седан. Речь идет о бензиновых «турбочетверке» 1.5 (ее модернизировали: система изменения фаз VTEC теперь не только на впуске, но и на выпуске; отдача выросла со 176 до 182 л.с.) и «атмосфернике» 2.0 (160 л.с.). Оба мотора сочетаются с вариатором, а для версий Sport и Sport Touring еще предусмотрена шестиступенчатая «механика» (тоже для обоих двигателей, тогда как новый седан комплектуется исключительно CVT). Отметим, предыдущая американская «пятидверка» доступна только с турбомотором.



Новый Honda Civic Hatchback для Японии

Для японского рынка заявлена «турбочетверка» 1.5, коробку тоже можно будет выбрать. А в следующем году на родине марки появится гибридный Civic Hatchback c системой e:HEV, как у последних Honda Fit/Jazz и HR-V. В Европе же будет доступен только гибрид (тоже стартует в 2022-м).



Для Северной Америки выпуск новой «пятидверки» Civic наладят в США (Индиана), для Японии модель будут производить локально. В Великобритании производство Сивика свернут: компания перейдет на импорт, но пока не объявлено, откуда именно собираются поставлять хэтчи в Европу. В 2022-м Honda представит «подогретый» Civic Si и хот-хэтч Civic Type R.

До России предыдущий Сивик так и не добрался, новый мы тоже не увидим – со следующего года Хонда сворачивает продажи автомобилей на нашем рынке.

