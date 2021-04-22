Honda HR-V нового поколения для Европы: только гибрид, на выбор – передний или полный привод

Honda представила свой компактный паркетник Honda прошлого поколения в 2013 году: в Японии и Китае его продают под именем Vezel, на других рынках он известен как HR-V. На старосветском рынке продажи модели с 1,5-литровым мотором VTEC постепенно снижаются с 2017-го. Так, по итогам прошлого года дилеры бренда реализовали здесь всего 14 390 кроссоверов, этот результат на 33,8% меньше, чем годом ранее и в 2,3 раза меньше по сравнению с показателем 2016-го. В компании рассчитывают, что смена поколения повысит интерес европейцев к модели.



На фото: Honda HR-V нового поколения

В феврале текущего года Honda представила Vezel нового поколения, предназначенный для японского рынка. Теперь же пришла очередь версии HR-Vдля Европы: как мы отмечали ранее, в плане дизайна новинки не отличаются. Внешность автомобилей создана по мотивам электрического шоу-кара Honda SUV e, который был представлен осенью прошлого года на Пекинском автосалоне.



Теперь у европейской версии Honda HR-V длинный капот, более покатая крыша и светодиодные фары узкой формы с динамическими поворотниками. На решётке радиатора есть горизонтальные линии, окрашенные в цвет кузова. Боковые зеркала крепятся на дверях, а не на оконных рамках. Задние фонари лишили нижних секций и объединили между собой широкой линией, проходящей через всю ширину кормы. От предшественника новинке остались ручки задних боковых дверей, спрятанные сверху возле окон.



Расстояние между осями осталось прежним (2610 мм), длина также не изменилась (4330 мм), но при этом кроссовер Honda HR-V нового поколения стал шире на 20 мм (сейчас – 1790 мм) и на столько же ниже (1590 мм). При этом дорожный просвет вырос на 10 мм (195 мм). Паркетник получил 18-дюймовые колёсные диски.

Чтобы в салоне было больше места для пассажиров, разработчики модели нового поколения сместили бензобак и тяговый аккумулятор, сдвинули крепления кресел и сделали спинки тоньше. В итоге удалось увеличить расстояние между рядами на 35 мм. Кроме того, для повышения комфорта пассажиров, сидящих сзади, на торцевой части центрального тоннеля предусмотрены дополнительные дефлекторы вентиляции.



Приборная панель включает в себя аналоговый спидометр и семидюймовый дисплей. Диагональ сенсорного экрана мультимедийной системы составляет 9 дюймов, она умеет обновляться «по воздуху». Новый HR-V оснастили фронтальной камерой и различными электронными ассистентами Honda Sensing: в комплекс в том числе входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, переключения света фар, распознавания дорожных знаков и удержания автомобиля в полосе движения.



Если японский новый Vezel может иметь как традиционный ДВС, так и бензоэлектрическую силовую установку, то для европейцев HR-V будет исключительно гибридом. В основе системы лежит четырёхцилиндровый 1,5-литровый «атмосферник» с отдачей в 106 л.с. (крутящий момент – 127 Нм), который работает в тандеме с двумя электромоторами. При этом один подключен к бензиновому двигателю (исполняет роль генератора), второй отвечает за вращение колёс. Совокупная отдача установки равна 131 л.с. (253 Нм). В основном гибрид движется на электротяге, а ДВС подключается только на высокой скорости. Для кроссовера предусмотрели три ездовых режима – Eco, Normal и Sport. У модели может быть как передний, так и полный привод.

Так как Honda решила полностью завершить производство машин в Европе, HR-V нового поколения будут импортировать на старосветский рынок из Японии. Продажи гибридного паркетника начнутся до конца текущего года. В России автомобиль, конечно же, не появится: в конце прошлого года компания официально объявила об уходе из РФ. Поставлять машины нашим дилерам прекратят в 2022 году.

