Honda HR-V нового поколения: традиционную версию сохранили, но кое-где будет только гибрид

На родине Хонды для модели предусмотрено несколько вариантов внешности. Как и прежде, там кросс предложат с полуторалитровым «атмосферником», есть и гибридная версия.

Компактный паркетник Honda уходящего поколения дебютировал в 2013-м: в Японии и Китае он носит имя Vezel, а в других странах модель известна как HR-V. Кроссовер в целом получился удачным, на родине марки с 2014 по 2016 гг. он даже возглавлял список самых популярных SUV. Но затем продажи стали снижаться, причем не только на японском рынке. А вот у кросса новой генерации есть все шансы вернуть покупателей. Пока Хонда представила лишь Vezel для Японии, глобальную версию раскроют позже, но та в плане дизайна отличаться не будет.

В новом поколении паркетник сменил имидж. К слову, облик сделали по мотивам электрического шоу-кара Honda SUV e, показанного минувшей осенью на Пекинском автосалоне, хотя считалось, что тот концепт является предвестником эксклюзивной «зеленой» модели для КНР.

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Как бы то ни было, у Vezel/HR-V теперь купеобразный кузов, длинный капот, узкие светодиодные фары с динамичными поворотниками и наружные зеркала на отдельных ножках. Задние фонари лишились нижних секций, вдобавок они объединены между собой довольно широкой плашкой. При этом, как и у предшественника, ручки задних дверей спрятаны сверху. Горизонтальные полоски на радиаторной решетке всегда окрашены в цвет кузова. А еще в Японии для Vezel предусмотрены дизайн-пакеты Urban Style и Casual Style: у таких машин решетка имеет толстую окантовку (она хромированная или бронзового цвета) и блестящие «штрихи», на бамперах есть декоративные накладки.



Honda Vezel в версиях Urban Style и Casual Style 1 / 5 Honda Vezel в версиях Urban Style и Casual Style 2 / 5 Honda Vezel в версиях Urban Style и Casual Style 3 / 5 Honda Vezel в версиях Urban Style и Casual Style 4 / 5 Honda Vezel в версиях Urban Style и Casual Style 5 / 5

Габариты новинки марка еще не озвучила. Длина предшественника (в японской спецификации) равна 4330 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1605 мм, колесная база – 2610 мм.



В салоне отныне царит минимализм: дефлекторы обдува выполнены в виде единой линии, блок климат-контроля – с тремя шайбами, а планшет мультимедийной системы возвышается над передней панелью (сама мультимедиа – с Wi-Fi)/ Любопытно, что полноценная виртуальная «приборка» Vezel/HR-V не досталась. Зато есть панорамная крыша, а багажник можно открыть «пинком». Также у паркетника есть комплекс систем безопасности Honda Sensing, в него входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (срабатывает и при движении задним ходом), автоматического переключения света фар, распознавания дорожных знаков и удержания в полосе движения. Кроме того, Vezel получил камеры кругового обзора и систему мониторинга «слепых» зон.

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В Японии паркетник нового поколения предложат с «атмосферником» 1.5 i-VTEC (отдачу не назвали), который работает в паре с вариатором. Судя по всему, этот двигатель перешел с предшественника, на прежнем кроссе он выдает 129 л.с. Разумеется, у нового Vezel есть и гибридная версия – с установкой e:HEV. Увы, характеристики гибрида компания тоже пока не раскрыла. При этом известно, что и гибридный, и «традиционный» Vezel на домашнем рынке будет доступен как с передним, так и с полным приводом. Модель предыдущей генерации в Японии еще можно купить с «турбочетверкой» 1.5 мощностью 172 л.с. и гибридной установкой i-DCD на основе атмосферного полуторалитрового мотора.



На родине старт продаж нового Honda Vezel намечен на апрель, к концу текущего года паркетник появится и в Европе, причем там будет только гибрид. Позже представят HR-V для американского рынка – у такого кросса окажется свой дизайн.



До России компактный паркетник Хонды так и не добрался, новый мы тоже не увидим: 2021-й станет последним годом, когда у нас можно будет официально приобрести автомобили этой марки, с 2022-го поставки прекратятся. Напомним, сегодня российская гамма Honda состоит из кроссоверов CR-V и Pilot.