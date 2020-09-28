Honda разрабатывает очередной кроссовер: новинка может породниться с Cadillac Lyriq

Сейчас в линейке Honda есть один массовый электромобиль – ситикар Honda e. Его прообразом был концепт Urban EV, который японская компания представила осенью 2017 года. Серийный хэтчбек был представлен осенью прошлого года в рамках автосалона во Франкфурте. При этом модель предназначена для домашнего и европейского рынков, а, к примеру, в КНР она не представлена. Однако в Хонде вовсе не решили оставить китайцев без внимания: для них готовится другой автомобиль с нулевыми выбросами – это будет кроссовер.



Пару недель назад Хонда опубликовала тизер предвестника будущей новинки, а теперь представила этот автомобиль в рамках автосалона в Пекине (мероприятие должно было пройти ещё весной 2020-го, однако его пришлось перенести из-за пандемии Covid-19). Итак, Honda SUV e:concept представляет собой компактный кроссовер, который имеет обтекаемые и современные формы (в отличие от ситикара Honda e, который получил оформление в стиле ретро).



На фото: Honda SUV e:concept

У прототипа паркетника пока всего три двери, отсутствуют ручки и боковые зеркала (на их месте, что редкость для концептов последних лет, нет даже камер заднего вида). У концепта большой передний свес, заглушка на месте традиционной решётки радиатора, светящийся логотип бренда, узкой формы светодиодная оптика, а также агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками. Ожидается, что товарной версии паркетника в целом оставят пропорции и дизайн концепта, хотя он, конечно, получит пятидверный кузов.

Салон концепта пока весьма футуристичен: у Honda SUV e:concept прямоугольный (со скруглёнными углами) двухспицевый руль, минималистичная передняя панель, экран мультимедийной системы и другие органы управления функциями автомобиля вынесены на центральную консоль, которая составляет единое целое с центральным тоннелем. «Приборку», судя по всему, заменили проекционным дисплеем. Вероятно, интерьер серийного автомобиля изменится заметнее.



Пока что в компании отметили, что у нового электромобиля будет комплект электронных помощников и информационно-развлекательная система Honda Connect с возможностью выхода в интернет. Других официальных данных об оснащении нового кроссовера пока нет.



Так же, как на данный момент нет информации о «технике» автомобиля. Есть вероятность, что новому кроссоверу достанется модульная электромобильная платформа, разработанная американским концерном General Motors. Ещё в начале апреля текущего года стало известно о том, что Honda в рамках сотрудничества с GM выпустит пару электромобилей на этой «тележке». Напомним, она же находится в основе паркетника Cadillac Lyriq и пикапа GMC Hummer.



Сведений о силовой установке нового кросса Honda тоже пока нет. Напомним, у Honda e ведущие колёса – задние. Этот ситикар оснащается одним электромотором в двух вариантах форсировки – 136 и 154 л.с. Ёмкость батареи равна 35,5 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет около 220 км.

Название серийного автомобиля рассекретят позже. Не исключено, что новинке достанется имя ZR-V: ещё весной компания подала заявку на регистрацию соответствующего торгового знака, документ появился в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Производство новинки в течение ближайших нескольких лет наладят в Китае – на мощностях СП GAC-Honda.



На фото: Honda CR-V Sport Hybrid e+

Кроме того, в рамках Пекинского автосалона дебютировал подзаряжаемый гибрид – Honda CR-V Sport Hybrid e+. В основе силовой установки тот же 2,0-литровый «атмосферник» и электродвигатель. Чисто на электротяге такой автомобиль способен двигаться 80 км.

