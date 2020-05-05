В линейке Honda появится модель ZR-V – скорее всего, недорогой кроссовер

Японская марка подала заявку на регистрацию нового имени. Не исключено, что под этим названием будут выпускать компактный паркетник, который в гамме Honda окажется на ступеньку ниже HR-V/Vezel.

Заявка Хонды на регистрацию торгового знака ZR-V обнаружилась в базе Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Компания подала ее в середине апреля, причем это имя пока резервируют для Австралии. В линейке марки есть несколько кроссоверов с индексом RV – BR-V, CR-V, HR-V (он же Vezel на домашнем рынке), WR-V и UR-V. То есть логично предположить, что ZR-V – это грядущий паркетник Honda.

Между тем еще в прошлом году японские профильные медиа сообщали о том, что марка работает над кроссовером, которой будет меньше и дешевле HR-V/Vezel (длина последней модели составляет 4335 мм, колесная база – 2610 мм). Вполне возможно, что именно этот SUV и поступит в продажу как ZR-V. Не исключено, что в Японии, той же Австралии и Европе (если он, конечно, доберется до Старого света) новый паркетник предложат с гибридной установкой, но и традиционные версии тоже наверняка будут.

Honda HR-V, он же Vezel. Это глобальный кросс, но до России модель так и не добралась 1 / 3 Honda HR-V, он же Vezel. Это глобальный кросс, но до России модель так и не добралась 2 / 3 Honda HR-V, он же Vezel. Это глобальный кросс, но до России модель так и не добралась 3 / 3

А вот некоторые индийские СМИ, несмотря на регистрацию заявки в Австралии, надеются на то, что под именем ZR-V будут выпускать кросс, созданный специально для их рынка. Информация о том, что Хонда планирует предложить индийцам бюджетный паркетник длиной менее четырех метров (таким машинам в Индии положены налоговые льготы), появилась еще пару лет назад. Такой SUV якобы будет построен на той же платформе, что и дешевый седанчик Honda Amaze второго поколения.

Впрочем, в индийской гамме марки уже есть субкомпактный паркетник – WR-V, и он только-только обновился. То есть версия о том, что под индексом ZR-V скрывается модель, предназначенная в первую очередь для Индии, выглядит не столь убедительно.

Обновленный Honda WR-V, версия для Индии. Дореформенный кросс еще представлен в Южной Америке 1 / 3 Обновленный Honda WR-V, версия для Индии. Дореформенный кросс еще представлен в Южной Америке 2 / 3 Обновленный Honda WR-V, версия для Индии. Дореформенный кросс еще представлен в Южной Америке 3 / 3

Но если индийцы хотя бы могут помечтать, то нам, увы, новый кроссовер вряд ли светит, ведь даже HR-V до российского рынка так и не добрался: у Хонды нет собственного производства в РФ, а без локальной сборки конкурировать с другими компактными паркетниками типа Hyundai Creta у нас не получится.

