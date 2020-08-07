Новый кроссовер Cadillac: Lyriq получил большой тачскрин и запас хода в 483 км

Компания Cadillac опубликовала первый тизер «зелёного» паркетника Lyriq ещё в марте 2020-го (в рамках презентации новой платформы, которую концерн General Motors создал для будущих электромобилей марок, входящих в его состав). Изначально предполагалось, что новинка дебютирует в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса компания решила перенести премьеру, а буквально через несколько дней после этого объявления отменили и саму автовыставку. Теперь Cadillac наконец рассекретил свой «электропаркетник» Lyriq.



Представленный Cadillac Lyriq дебютировал в статусе концепта. Когда покажут готовую к производству версию кроссовера, пока что не ясно. Известно, что во внешности товарного паркетника будет несколько изменений: по данным Carscoops, нынешний шоу-кар соответствует серийной модели примерно на 80-85%. Сообщается, что новинка будет ближе по габаритам к Cadillac XT5 (длина – 4813 мм), чем к XT6 (5050 мм).



Визуально представленный автомобиль мало чем отличается от концепта Cadillac EV, который компания представила ещё в начале 2019 года, разве что боковые зеркала заменили на камеры заднего вида (не ясно, доживёт ли такое решение до запуска в серию), а также в «жабрах» у Lyriq есть дополнительные вертикальные светодиодные элементы.



В салоне концепта Cadillac Lyriq внимание привлекает большой светодиодный тачскрин с высокой плотностью пикселей, который охватывает большую часть длины передней панели. Его диагональ составляет 33 дюйма, на экран выводится вся важная информация для водителя, в том числе вид с камер, расположенных по бокам кузова. На этом же дисплее находятся элементы управления информационно-развлекательной системой.



Также автомобиль оснастили проекционным дисплеем, который работает в двух «плоскостях» – на ближней отображается информация о скорости, направлении движения и т.д., а на дальнем виртуальном экране видны сигналы от навигационной системы и иные важные для водителя оповещения. Кроме того, Cadillac оснастил Lyriq комплексом систем помощи водителю Super Cruise последней версии.

«Электрокроссовер» Lyriq получил в основу новую модульную платформу GM, на этой же «тележке» построены беспилотный шатл Cruise Origin, а также «зелёные» пикап и внедорожник GMC Hummer (кстати, грузовик компания планирует представить этой осенью). Новинка Cadillac будет оснащаться батареями Ultium, они созданы в партнёрстве с корейской компанией LG Chem. В компании отметили, что топовые версии Lyriq получат аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч, а запаса хода у него хватит не менее, чем на 483 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA).



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Ожидается, что производство товарной версии Cadillac Lyriq начнётся в 2022 году, тогда же стартуют и продажи на домашнем рынке. Цены компания раскроет позже. В России же «зелёный» кросс бренда вряд ли будет представлен: на сегодняшний день продажи электромобилей у нас очень слабые, а инфраструктура для такого транспорта находится «в зачаточном состоянии».

Отметим, в дальнейшем линейка Cadillac пополнится ещё тремя «розеточными» кроссоверами: ожидаются компактный электрический SUV размером с XT4 и пара трёхрядных моделей – кроссовер (вероятно, схожий габаритами с XT6) и внедорожник, который будет базироваться «на ДНК» Escalade.

