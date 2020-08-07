Новинки ×
  • Новый кроссовер Cadillac: Lyriq получил большой тачскрин и запас хода в 483 км

Новый кроссовер Cadillac: Lyriq получил большой тачскрин и запас хода в 483 км

07.08.2020 242 0 1

Ожидается, что электрическая новинка американского бренда поступит в продажу на домашнем рынке в 2022 году.

 

Компания Cadillac опубликовала первый тизер «зелёного» паркетника Lyriq ещё в марте 2020-го (в рамках презентации новой платформы, которую концерн General Motors создал для будущих электромобилей марок, входящих в его состав). Изначально предполагалось, что новинка дебютирует в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но из-за пандемии коронавируса компания решила перенести премьеру, а буквально через несколько дней после этого объявления отменили и саму автовыставку. Теперь Cadillac наконец рассекретил свой «электропаркетник» Lyriq.

Представленный Cadillac Lyriq дебютировал в статусе концепта. Когда покажут готовую к производству версию кроссовера, пока что не ясно. Известно, что во внешности товарного паркетника будет несколько изменений: по данным Carscoops, нынешний шоу-кар соответствует серийной модели примерно на 80-85%. Сообщается, что новинка будет ближе по габаритам к Cadillac XT5 (длина – 4813 мм), чем к XT6 (5050 мм).

Визуально представленный автомобиль мало чем отличается от концепта Cadillac EV, который компания представила ещё в начале 2019 года, разве что боковые зеркала заменили на камеры заднего вида (не ясно, доживёт ли такое решение до запуска в серию), а также в «жабрах» у Lyriq есть дополнительные вертикальные светодиодные элементы. 

В салоне концепта Cadillac Lyriq внимание привлекает большой светодиодный тачскрин с высокой плотностью пикселей, который охватывает большую часть длины передней панели. Его диагональ составляет 33 дюйма, на экран выводится вся важная информация для водителя, в том числе вид с камер, расположенных по бокам кузова. На этом же дисплее находятся элементы управления информационно-развлекательной системой.

Также автомобиль оснастили проекционным дисплеем, который работает в двух «плоскостях» – на ближней отображается информация о скорости, направлении движения и т.д., а на дальнем виртуальном экране видны сигналы от навигационной системы и иные важные для водителя оповещения. Кроме того, Cadillac оснастил Lyriq комплексом систем помощи водителю Super Cruise последней версии.

«Электрокроссовер» Lyriq получил в основу новую модульную платформу GM, на этой же «тележке» построены беспилотный шатл Cruise Origin, а также «зелёные» пикап и внедорожник GMC Hummer (кстати, грузовик компания планирует представить этой осенью). Новинка Cadillac будет оснащаться батареями Ultium, они созданы в партнёрстве с корейской компанией LG Chem. В компании отметили, что топовые версии Lyriq получат аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч, а запаса хода у него хватит не менее, чем на 483 км (расчёт вели по используемому в США циклу EPA).

1 / 2
2 / 2

Ожидается, что производство товарной версии Cadillac Lyriq начнётся в 2022 году, тогда же стартуют и продажи на домашнем рынке. Цены компания раскроет позже. В России же «зелёный» кросс бренда вряд ли будет представлен: на сегодняшний день продажи электромобилей у нас очень слабые, а инфраструктура для такого транспорта находится «в зачаточном состоянии».

Отметим, в дальнейшем линейка Cadillac пополнится ещё тремя «розеточными» кроссоверами: ожидаются компактный электрический SUV размером с XT4 и пара трёхрядных моделей – кроссовер (вероятно, схожий габаритами с XT6) и внедорожник, который будет базироваться «на ДНК» Escalade.

кроссовер новинки Cadillac Cadillac Lyriq

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Если перегорел в глуши: как безопасно восстановить автомобильный предохранитель? Сегодня мы с вами немножко покощунствуем. Оскверним самое святое, что есть в электрике автомобиля, а именно – предохранители! Научимся правильно и относительно безопасно делать то, что делат... 290 1 0 07.08.2020
Статьи / Путешествия Один из пяти в мире: как мы спасали чудом сохранившийся ПАЗ 652Б В тот день мы с Фёдором Черноусовым готовили тест-драйв ЛАЗ 695Н. Пока прогревался мотор, мы сидели в салоне и вели светские беседы. И вдруг он предложил: «Поехали с нами в Карелию за ПАЗ 65... 1657 1 9 07.08.2020
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic II с пробегом: влага на полу и электрика не для слабаков Жизненный путь Сценика второго поколения с 2003 по 2009 год в точности совпал с эпохой «тучных нулевых» и низких таможенных пошлин в России. Уровень жизни уверенно стремился к восточно-европ... 2175 0 1 05.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 46630 6 143 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 43981 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 32599 63 18 23.03.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings