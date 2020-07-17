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  • В General Motors рассказали о планах на ближайшие годы: концерн выпустит не менее 20 новинок

В General Motors рассказали о планах на ближайшие годы: концерн выпустит не менее 20 новинок

17.07.2020 163 0 0

Американский автопроизводитель продолжает развивать «розеточное» направление: новые электрокары появятся у Chevrolet, Cadillac и GMC.

 

В GM опубликовали свежий отчёт о развитии концерна и одновременно поделились планами на будущее. Как оказалось, в ближайшие несколько лет в модельных рядах марок, принадлежащих General Motors, появятся новые электромобили. В их числе есть те, о которых мы уже знаем, а также новинки, у которых пока нет официальных названий. Общее количество (на весь концерн) – 20 моделей.

Тизер Cadillac Lyriq

Представить всю двадцатку новинок американцы планируют к 2023 году. Из них бренд Cadillac получит четыре SUV и один представительский седан. Последний – это уже анонсированный Celestiq, который придёт на смену уходящему с рынка США бензиновому CT6. Правда, эта «четырёхдверка» обещает стать дороже: предполагается, что у неё будет экран в ширину передней панели, люксовые материалы для отделки, а собирать машины будут вручную. 

Также знакомой новинкой является кроссовер Cadillac Lyriq. Премьера «зелёного» паркетника в статусе концепта намечена на начало августа текущего года. Ожидается, что по размерам он будет сравним с Cadillac XT5. В основе Lyriq лежит новая модульная платформа GM, официальной информации об «электроначинке» пока нет. Серийное производство модели будет налажено в 2022 году.

На фото: Cadillac Escalade 2021 модельного года

Lyriq обещает составить компанию компактный электрический кроссовер, который окажется примерно таким же по габаритам, как и паркетник Cadillac XT4. Кроме того, в линейку ещё войдёт пара трёхрядных моделей – кроссовер (вероятно, размером с XT6) и внедорожник, который будут базироваться «на ДНК» Escalade. Отметим, по итогам 2019-го в Штатах было продано 22 478 экземпляров Escalade, что на 9,4% меньше, чем годом ранее.

Тизер GMC Hummer EV

В двадцатку новинок также войдут два электрокара недавно сформированного суббренда GMC Hummer. Одним из них станет ранее анонсированный пикап, отдача электроустановки которого превысит 1014 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) «зелёному» грузовику понадобится 3 секунды. У него будет такая же пневмоподвеска, как и у актуальных полноразмерных SUV концерна GM. Второй моделью суббренда станет внедорожник, построенный на базе этого пикапа.

Новые электрокары появятся и в линейке Chevrolet. Так, в ближайшие несколько лет марка с логотипом в виде «галстука-бабочки» представит полноразмерный пикап с запасом хода более 640 км. Кроме того, модельный ряд пополнит среднеразмерный электрокросс.

На фото: актуальный Chevrolet Bolt

Также у «Шеви» появится новый Bolt и кроссовер Bolt EUV. Как Kolesa.ru сообщали недавно, второй заменит на конвейере уходящие с американского рынка седан и хэтчбек Chevrolet Sonic (на других рынках известен как Aveo). Паркетник с автопилотом второго уровня Super Cruise окажется копией Buick Velite 7 – автомобиля, предназначенного для китайского рынка.

У бренда Buick ожидается два электрических SUV: ожидается, что один из них получит традиционный пятидверный кузов, а у второго будет купеобразная форма. Кстати, марка не забывает и об автомобилях с традиционными ДВС – недавно был рассекречен дизайн сменившего поколение кроссовера Envision. Его оснастят 2,0-литровой 241-сильной бензиновой «турбочетвёркой», которая идёт в паре с девятиступенчатым «автоматом».

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