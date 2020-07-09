Chevrolet продолжает избавляться от «легковушек»: место Aveo на конвейере займёт Bolt EUV

General Motors ещё осенью 2018 года заявил о планах снять с производства в США седаны и хэтчбеки. Марки, принадлежащие концерну, решили отдать приоритет моделям более востребованного в Штатах сегмента – SUV. Под «нож» изначально попали Cadillac XTS и CT6, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Impala и Volt. Впоследствии появилась информация о том, что «Шеви» лишится и других моделей, в том числе седана и хэтчбека Sonic (на других странах известен под именем Aveo). Как оказалось, модель покинет конвейер в октябре текущего года.



На фото: седан Chevrolet Sonic

Дебют Chevrolet Aveo/Sonic второго поколения состоялся в 2010 году, автомобиль был представлен в том числе в Европе и России. До американского рынка модель добралась в 2011-ом; по данным Сarsalesbase, за первый полный 2012 год дилеры реализовали на этом рынке 81 247 машин. Лучшим годом для Соника стал 2014-ый: тогда клиенты купили 93 518 шт. (+9,2%). Затем спрос начал снижаться, этот процесс не затормозило даже обновление, которое седаны и хэтчбеки пережили в 2016 году. Так, в 2017-ом в Штатах было продано 30 290 шт., а по итогам прошлого года – всего 13 971 шт.



На фото: хэтчбек Chevrolet Sonic 1 / 2 На фото: хэтчбек Chevrolet Sonic 2 / 2

Как сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя Chevrolet, компания уведомила дилеров о планах прекратить производство Sonic на заводе Orion (располагается в штате Мичиган) в июне 2020-го. Хотя слухи о том, что марка «убьёт» эту модель появились ещё в начале прошлого года. Последний Соник сойдёт с конвейера предприятия в США в октябре текущего года. Причина очевидна – низкий спрос: по данным издания, продажи продолжают снижаться, так, за первую половину 2020-го удалось реализовать всего 6452 шт., что на 24% меньше, чем январе-июне 2019-го.

Sonic для Chevrolet не является прибыльной моделью, ведь стоимость рабочей силы в США высокая, тогда как ценник автомобиля довольно «скромный»: за самый доступный седан сейчас просят всего 16 720 долларов (эквивалентно примерно 1,19 млн рублей по текущему курсу), за хэтчбек – 19 420 долларов (около 1,38 млн рублей).



На фото: актуальный Chevrolet Bolt 1 / 3 На фото: актуальный Chevrolet Bolt 2 / 3 На фото: актуальный Chevrolet Bolt 3 / 3

Место на конвейере завода Orion долго пустовать не будет. Его займёт новый кроссовер Bolt EUV с автопилотом второго уровня Super Cruise. Его появление компания анонсировала в рамках специального мероприятия GM EV day, которое прошло в начале марта 2020 года. В Chevrolet намерены запустить новинку в серию в следующем году, одновременно с обновлённым «просто» Bolt, который, предположительно, представят в конце текущего года.﻿

Как мы сообщали ранее, электрокросс Bolt EUV окажется копией Buick Velite 7 – этот автомобиль предназначен для китайского рынка. Модель начали рассекречивать в прошлом месяце. Он крупнее компактвэна Bolt, его колёсная база равна 2675 мм, а длина – 4264 мм (против 2600 и 4166 мм соответственно у «исходника»). Ожидается, что «зелёный» паркетник для Поднебесной оснастят единственным электромотором на передней оси, его отдача составит 177 л.с. Максимальная скорость такого автомобиля не превысит 145 км/ч. Сведений о ёмкости батареи пока нет, но известно, что запаса хода хватит на 500 км (расчёт вели по устаревшему циклу NEDC).



На фото: Buick Velite 7 1 / 3 На фото: Buick Velite 7 2 / 3 На фото: Buick Velite 7 3 / 3

Вероятно, у Chevrolet Bolt EUV «начинка» будет другой. Отметим, актуальный «просто» Bolt тоже оснащается одним электродвигателем на передней оси, но его мощность равна 204 л.с. В прошлом году модели обновили батарею: её ёмкость выросла с 60 до 66 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке – с 383 до 417 км (расчёт вели по более актуальному американскому циклу EPA). Каким будет стартовый ценник Bolt EUV, пока не известно. Компактвэн Bolt в США сейчас можно купить минимум за 36 620 долларов (около 2,6 млн рублей).

