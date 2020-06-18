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Китайский Buick Velite 7 проливает свет на новый американский Chevrolet Bolt EUV

18.06.2020 186 0 2

Китайское крыло GM анонсировало новый компактный электрический кроссовер Buick Velite 7, способный проехать на одной зарядке до 500 км. В следующем году он, скорее всего, превратится в новый Chevrolet Bolt EUV для Америки.

 

Китайский рынок для марки Buick давно стал основным, и мы уже привыкли к тому, что новинки этой марки в Китае предвосхищают новые американские Chevrolet. Вчера китайский Buick опубликовал первую фотографию кроссовера Velite 7, полноценный дебют которого состоится до конца текущего года. О машине пока известно немного: официально производитель сообщил, что запас хода на одной зарядке составит 500 км по устаревшему, но всё ещё актуальному для Китая циклу NEDC. Китайские СМИ со ссылкой на местные сертификационные органы дополняют: колёсная база кроссовера — 2675 мм, габаритная длина — 4264 мм, мощность единственного переднего электромотора — 130 кВт (177 л.с.), максимальная скорость — 145 км/ч.

В целом характеристики Velite 7 не впечатляют, но они лучше, чем у уже продающегося в Китае электрического универсала Velite 6, который даже в наиболее долгоиграющей версии Plus может проехать на одной зарядке лишь 410 км по NEDC, а электродвигатель выдаёт максимум 110 кВт (150 л.с.).

Buick Velite 6

Впрочем, автомобильные СМИ китайский Buick Velite 7 больше интересует как предвестник нового американского Chevrolet Bolt. В марте головной офис GM в рамках презентации новой модульной электромобильной платформы рассказал, что до конца это года нынешний Bolt EV будет модернизирован, а уже летом следующего года дебютирует абсолютно новый Bolt EUV, снабжённый автопилотом второго уровня Super Cruise.

Chevrolet Bolt EV первого поколения с кузовом хэтчбек (его можно также классифицировать как компактвэн) дебютировал в 2016 году, но его успехи на рынке США оказались весьма скромными: в первый полный год продаж, то есть 2017-й, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 23 297 шт., в 2018-м продажи упали до 18 019 шт., в 2019-м — до 16 418 шт. Тем не менее на пока ещё скудном американском рынке электрокаров Bolt EV в прошлом году занял третье место после Tesla Model 3 (продано 158 925 шт.) и Tesla Model X (19 225 шт.), обогнав, например, сопоставимый по характеристика Nissan Leaf (12 365 шт.).

Chevrolet Bolt EV

В августе прошлого года Bolt EV получил обновлённую батарею и теперь может проехать на одной зарядке 417 км по EPA (Nissan Leaf — 363 км). Апгрейд, кажется, помог: в первом квартале этого года спрос на Bolt EV подскочил на 36% до 5873 шт. Каким будет следующее обновление, пока можно только гадать, но краткосрочным оно, скорее всего, не станет, то есть после дебюта летом 2021 года нового Bolt EUV нынешний Bolt EV останется на какое-то время в производственной гамме.

Американский кроссовер Bolt EUV, очевидно, будет мощнее китайского Buick Velite 7 и запас хода у него будет как минимум не хуже, чем у хэтчбека Bolt EV, а на практике 417 км по EPA это, поверьте, больше, чем 500 км по NEDC.

Buick Velite 7

Bolt EV и Bolt EUV будут играть роль младших «электричек» в американской линейке GM, тогда как новую модульную платформу с батареями Ultium получат в первую очередь дорогие и крупные машины — в частности пикап GMC Hummer EV и кроссовер Cadillac Lyriq.

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