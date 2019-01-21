GM снимет с производства Chevrolet Aveo/Sonic

Корпорация General Motors продолжает безжалостно расправляться с легковушками: американские СМИ сообщили, что подписан приговор субкомпактным хэтчбеками и седанам Sonic, которые известны в России под именем Aveo.

В ноябре прошлого года General Motors рассказала о своих планах по сворачиванию производства легковых автомобилей в США и скором закрытии восьми заводов, пять из которых находятся в Северной Америке. Снятие с баланса неперспективных и плохо продающихся моделей должно, по мнению руководства корпорации, высвободить силы и средства для разработки и выпуска автомобилей будущего – электромобилей и беспилотников. Под нож было решено пустить Cadillac XTS, Cadillac CT6, Buick LaCrosse, Chevrolet Cruze, Chevrolet Impala и Chevrolet Volt, но это только официальная часть списка приговорённых. На днях американские СМИ узнали, что 2019-й станет последним годом производства в США малолитражек Chevrolet Sonic. Эта модель производится на заводе Orion в пригороде Детройта наравне с электромобилями Chevrolet Bolt и прототипами беспилотников, то есть само предприятие, понятное дело, будет жить, а вот Sonic оттуда, как говорят источники, скоро уберут, причём уход этой теряющей популярность модели независимые эксперты предсказывали ещё год назад.

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Aveo/Sonic второго поколения дебютировал в 2010 году как глобальная модель, его продавали в том числе в Европе и России, причём в нашей стране Aveo был второй по популярности моделью Chevrolet после Cruze: в предкризисном 2014 году продано 16 678 и 29 640 штук соответственно, а в 2015-м GM уже спешно ретировался из России со всеми массовыми моделями.

На американский рынок Sonic второго поколения вышел в 2011-м, но первым полным годом продаж стал 2012-й – тогда дилеры реализовали 89 147 экземпляров этой модели. Однако впоследствии спрос неумолимо падал, не помог даже проведённый в 2016-м рестайлинг: в 2017-м продано 30 290 штук, в 2018-м – лишь 20 613.

У немногочисленных конкурентов дела тоже идут неважно: лидирует в сумбкомпактном сегменте американского рынка Nissan Versa: его продажи в прошлом году составили 75 809 штук (-29% по сравнению с результатом 2017 года), на втором месте Ford Fiesta – 51 730 (+11,9%), на третьем Honda Fit – 35 030 шук (-26,5%), а ёмкость всего сегмента по итогам 2018-го упала с 350 тысяч до 260 тысяч машин, то есть, несмотря на успех Фиесты, сегмент считается бесперспективным.

Официально GM пока отказывается комментировать утечки информации по поводу завершения производства Соника, и на американском потребительском сайте модель по-прежнему доступна по цене от 15 420 долларов за седан и 18 020 долларов за хэтчбек. На данный момент автомобиль оснащается безальтернативной бензиновой «турбочетвёркой» (1,4 л, 140 л.с.), идущей в паре с 6-ступенчатой «механикой» либо с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом».

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Напомним, что у Aveo/Sonic есть родственник в Китае под названием Baojun 310, причём там у него есть уникальная версия с кузовом универсал. Также на базе Aveo прошлого поколения создан бюджетный седанчик Nexia узбекского бренда Ravon, однако его поставки в Россию прекратились в мае прошлого года и пока не возобновились.