Теперь официально: показан гибридный кроссовер Lincoln Aviator EX8

Новый кроссовер Lincoln пока заявлен только для Китая. Полноценную премьеру модель справит позже в этом месяце, но старт продаж намечен лишь на следующий год.

Первые изображения замаскированного гибридного кроссовера китайское подразделение марки Lincoln опубликовало в октябре. В начале ноября сертификат SUV появился в базе местного Минпрома, тогда же стало известно о том, что модель получила имя Aviator EX8. Теперь бренд сам раскрыл внешность новинки. На данный момент Lincoln Aviator EX8 анонсирован лишь для Китая, там же наладят производство – выпускать модель будет совместное предприятие Changan Ford.

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По словам топ-менеджера «поднебесного» офиса бренда, несмотря на то что внешне новый кроссовер больше тяготеет к Lincoln Navigator, по своим габаритам он ближе к «просто» Aviator, поэтому для свежей модели и выбрали это имя. Буква E в EX8 – это электрификация, X – сегмент SUV. Ну а 8 означает «восьмая серия» – так в Китае принято обозначать крупные пятиместные кроссоверы.

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Среди особенностей дизайна экстерьера Lincoln Aviator EX8 – внушительная радиаторная решетка, серебристые накладки на бамперах и по бокам, стеклянная крыша и монофонарь. Для модели предусмотрена двухцветная окраска кузова. Разумеется, в списке оборудования есть и комплекс водительских ассистентов с лидаром над лобовым стеклом.

Длина Lincoln Aviator EX8 составляет 5055 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1790 или 1800 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, длина местного «просто» Aviator – 5080 мм, расстояние между осями – 3025 мм. Новинке положены 21- или 22-дюймовые колеса.

Lincoln Aviator EX8 на сертификационных снимках 1 / 2 Lincoln Aviator EX8 на сертификационных снимках 2 / 2

Пятиместный интерьер еще не продемонстрировали, хотя и так понятно, что внутри будут крупный экран мультимедиа. Отметим, что Aviator без приставки в названии бывает шести- или семиместным.

Lincoln Aviator EX8 сертифицирован в виде подзаряжаемого гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) – возможно, он работает в режиме генератора. Информации об электрической составляющей все еще нет.

Полноценную премьеру Lincoln Aviator EX8 проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в конце этого месяца. Старт продаж намечен на первую половину 2027 года. Выберется ли гибрид за пределы Китая – в Lincoln пока не рассказали.