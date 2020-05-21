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  • Пикап GMC Hummer: крыша со съёмными панелями и пара больших дисплеев в салоне

Пикап GMC Hummer: крыша со съёмными панелями и пара больших дисплеев в салоне

21.05.2020 151 0 0

На текущей неделе должна была пройти премьера «розеточной» новинки. Вместо этого компания опубликовала новый тизер модели.

 

Американский концерн General Motors с 1992 года выпускал под маркой Hummer гражданские внедорожники, в основу которых легли военные автомобили Humvee. В 2008-ом в GM приняли решение продать бренд, который к тому времени уже успел запомниться многим. В роли покупателя выступила китайская компания Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery, однако сделку заключить стороны тогда так и не смогли. Так что через пару лет концерн просто ликвидировал это подразделение. О том, что знакомое имя возвращается на американский рынок, стало известно в начале 2020 года: название решили отдать семейству электромобилей бренда GMC.

Первенцем нового «зелёного» семейства Hummer станет пикап. Предполагалось, что его премьера состоится в рамках специального мероприятия во второй половине мая. Однако из-за ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, дебют пришлось перенести. В GMC пока не назвали новую дату презентации электропикапа. 

Чтобы поклонники бренда не скучали, компания опубликовала новый видеотизер новинки. Судя по нему, у GMC Hummer крыша может трансформироваться: верхние панели можно снять, в этом случае над водителем и передним пассажиром окажется широкий проём, а над задним диваном посередине будет проходить продольная перекладина (она присоединена к балке, которая проходит над первым рядом кресел). Напомним, подобную конструкцию другой американский производитель, Ford, запатентовал для своего рамного внедорожника Bronco (его дебют уже откладывался несколько раз).

Кроме того, тизер намекнул и на интерьер пикапа: на долю секунды показались пара экранов в салоне GMC Hummer EV. Как сообщает Motor1.com, диагональ дисплея цифровой приборной панели составляет 12 дюймов, а расположенного по центру тачскрина мультимедийной системы – 15 дюймов (это, конечно не 48 дюймов, как у Byton M-Byte, но тоже немало).

В дальнейшем «зелёное» семейство Hummer пополнится внедорожником. Эти автомобили базируются на платформе концерна GM, разработанной для электрокаров. В пределах колёсной базы располагается батарея Ultium, которая была создана совместно с корейской компанией LG Chem. Ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 или 800 В. При этом 400-вольтовые батареи можно заряжать на терминалах быстрой зарядки мощностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на терминалах мощностью до 350 кВт. По предварительным данным, максимальный запас хода у аккумулятора Ultium равен около 650 км.

Ожидается, что GMC оснастит пикап и внедорожник Hummer различными силовыми установками, они включают в себя один, два или три электромотора. При этом у трёхмоторной версии пиковая мощность превысит 1000 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) у электрокаров с такой «начинкой» уйдёт 3 секунды. У пикапа и внедорожника Hummer будет такая же пневмоподвеска, как и у актуальных полноразмерных SUV концерна GM.

В General Motors уверяют, что работы над моделью идут по графику. Пикап пустят в серию в 2021 году, производство наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Эту площадку уже начали переоборудовать под выпуск исключительно электромобилей, для этого концерн инвестировал в предприятие 2,2 млрд долларов. Старт продаж электропикапа GMC намечен на осень 2021 года.

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