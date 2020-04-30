Премьеру пикапа Hummer отложили. В утешение GMC опубликовала новый видеотизер новинки

Под маркой Hummer концерн General Motors с 1992 года выпускал гражданские внедорожники, которые созданные на базе военных машин Humvee. В 2008-ом американцы решили продать успевший запомниться многим бренд Хаммер китайской компании Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machinery Co, но сделку так и не удалось заключить, в итоге спустя пару лет GM ликвидировал это подразделение. В начале текущего года стало известно, что имя возвращается, хотя и не в том варианте, в каком его ждали. Название отдали семейству электромобилей, первенцем обещает стать пикап.

До того, как «грянула» пандемия коронавируса, в GMC обещали в рамках специального мероприятия 20 мая 2020 года представить электропикап Hummer EV. Однако теперь, когда осталось меньше месяца до предполагаемой премьеры, компания объявила о переносе дебюта. Правда, когда именно американский бренд планирует представить «розеточный» грузовичок, пока не ясно. Вероятно, производитель определится с датой, когда появятся прогнозы по решению проблемы с COVID-19.

Несмотря на то, что дебют отложили, в GM уверяют, что работы над моделью идут по графику. Серийное производство GMC Hummer EV начнётся в 2021 году, его наладят на детройтском заводе D-HAM (Detroit-Hamtramck). Эту площадку уже начали переоборудовать под выпуск исключительно электромобилей (для этого концерн инвестировал в предприятие 2,2 млрд долларов). Напомним, в 2023 году на конвейер должны встать также «зелёные» Cadillac Escalade и GMC Sierra.

Старт продаж пикапа Hummer по-прежнему намечен на осень 2021 года. Чтобы поклонники будущей новинки с «громким» именем не заскучали в ожидании отложенного дебюта, GMC опубликовала новый видеотизер, который длится всего 17 секунд. Новой информации об автомобиле мы из него практически не узнали, только о том, что у пикапа будут версии с двухрядной кабиной.



Уже известно, что в дальнейшем «зелёное» семейство Hummer пополнится внедорожником. В основе этих автомобилей лежит новая платформа концерна GM, которая разработана специально для электрокаров. В пределах колёсной базы располагается батарея Ultium, созданная совместно с корейской компанией LG Chem. Ёмкость варьируется в диапазоне от 50 до 200 кВт*ч, рабочее напряжение – 400 или 800 В. При этом 400-вольтовые батареи можно заряжать на терминалах быстрой зарядки мощностью до 200 кВт, а 800-вольтовые – на терминалах мощностью до 350 кВт. Максимальный запас хода, по предварительным данным, равен 644 км.

Тизер GMC Hummer EV

По предварительным данным, GMC оснастит пикап и внедорожник семейства Hummer различными силовыми установками, которые включат в себя один, два или три электромотора. При этом у трёхмоторной системы мощность превысит 1000 л.с. На разгон от 0 до 97 км/ч (то есть с места до 60 миль в час) «розеточным» новинкам с такой «начинкой» понадобится всего 3 секунды. Кроме того, у электромобилей будет такая же пневмоподвеска, как и у актуальных полноразмерных SUV концерна GM.

Ранее стало известно о том, что марка уже подала документы в ведомство по патентам и товарным знакам США, чтобы зарегистрировать логотип для новинки. Он по-прежнему остался текстовым, но у нового стилизованного фирменного знака Hummer шрифт отличается от того, который использовался на предыдущих моделях бренда – Hummer H2 и H3.

