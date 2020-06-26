Cadillac приоткрыл паркетник Lyriq: необычный дизайн и родство с грядущим Hummer

Мировая премьера первой электрической модели Кадиллака пройдет в августе. Это все еще концепт, но серийное воплощение, как ожидается, сильно от него отличаться не будет.

Первый тизер Cadillac Lyriq показали еще в марте в рамках презентации новой платформы, созданной специально для будущих электрокаров концерна General Motors. Публичный дебют был запланирован на апрель, машину собирались привезти на выставку в Нью-Йорке. Но затем бренд решил перенести премьеру, а буквально через несколько дней после объявления Cadillac из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили и сам автосалон (как и многие другие шоу). И вот названа новая дата: Lyriq представят 6 августа – разумеется, онлайн. Также Cadillac распространил видеоролик, в котором мелькает новинка.

В релизе марки модель названа шоу-каром, однако, по предварительным данным, это уже приближенная к серии версия. Ну а сам новый прототип спереди почти повторяет другой концепт – с незатейливым именем Cadillac EV, его марка рассекретила в начале прошлого года. Разница лишь в декоре (например, у Lyriq в «жабрах» появились дополнительные вертикальные LED-элементы). В профиль же грядущий электрокар Cadillac больше похож на универсал или хэтчбек-переросток, но, как ожидается, его будут позиционировать именно в качестве кроссовера.



Интерьер засветили только на пару секунд – у Lyriq необычная отделка. При этом в ролике продемонстрирован салон внедорожника Cadillac Escalade последней генерации. Не исключено, что это намек: мол, паркетник тоже получил изогнутую OLED-панель (на органических светодиодах).

В основе кроссовера лежит упомянутая выше новая модульная платформа GM, на ней также построены беспилотный шатл Cruise Origin и пикап GMC Hummer (кстати, премьеру электрического грузовика тоже перенесли, но новая дата пока не названа). Для моделей на этой «тележке» вместе с корейской LG Chem созданы аккумуляторы Ultium, емкость варьируется от 50 до 200 кВт*ч, с топовым вариантом запас хода на одной зарядке составит до 644 км. Пока неизвестно, какая именно батарея досталась Lyriq, о моторах в компании также умолчали.



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Первым рынком для электрокроссовера Cadillac станет Китай, там модель якобы стартует в следующем году. В Штатах новинка появится лишь в 2022-м. До России же «зеленый» Lyriq вряд ли доберется. Зато к нам скоро привезут свежий Escalade и компактный паркетник XT4.

