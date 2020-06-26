Новинки ×
  • Cadillac приоткрыл паркетник Lyriq: необычный дизайн и родство с грядущим Hummer

Cadillac приоткрыл паркетник Lyriq: необычный дизайн и родство с грядущим Hummer

26.06.2020 250 0 2

Мировая премьера первой электрической модели Кадиллака пройдет в августе. Это все еще концепт, но серийное воплощение, как ожидается, сильно от него отличаться не будет.

 

Первый тизер Cadillac Lyriq показали еще в марте в рамках презентации новой платформы, созданной специально для будущих электрокаров концерна General Motors. Публичный дебют был запланирован на апрель, машину собирались привезти на выставку в Нью-Йорке. Но затем бренд решил перенести премьеру, а буквально через несколько дней после объявления Cadillac из-за пандемии коронавируса COVID-19 отменили и сам автосалон (как и многие другие шоу). И вот названа новая дата: Lyriq представят 6 августа – разумеется, онлайн. Также Cadillac распространил видеоролик, в котором мелькает новинка.

В релизе марки модель названа шоу-каром, однако, по предварительным данным, это уже приближенная к серии версия. Ну а сам новый прототип спереди почти повторяет другой концепт – с незатейливым именем Cadillac EV, его марка рассекретила в начале прошлого года. Разница лишь в декоре (например, у Lyriq в «жабрах» появились дополнительные вертикальные LED-элементы). В профиль же грядущий электрокар Cadillac больше похож на универсал или хэтчбек-переросток, но, как ожидается, его будут позиционировать именно в качестве кроссовера.

Интерьер засветили только на пару секунд – у Lyriq необычная отделка. При этом в ролике продемонстрирован салон внедорожника Cadillac Escalade последней генерации. Не исключено, что это намек: мол, паркетник тоже получил изогнутую OLED-панель (на органических светодиодах).

В основе кроссовера лежит упомянутая выше новая модульная платформа GM, на ней также построены беспилотный шатл Cruise Origin и пикап GMC Hummer (кстати, премьеру электрического грузовика тоже перенесли, но новая дата пока не названа). Для моделей на этой «тележке» вместе с корейской LG Chem созданы аккумуляторы Ultium, емкость варьируется от 50 до 200 кВт*ч, с топовым вариантом запас хода на одной зарядке составит до 644 км. Пока неизвестно, какая именно батарея досталась Lyriq, о моторах в компании также умолчали.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Первым рынком для электрокроссовера Cadillac станет Китай, там модель якобы стартует в следующем году. В Штатах новинка появится лишь в 2022-м. До России же «зеленый» Lyriq вряд ли доберется. Зато к нам скоро привезут свежий Escalade и компактный паркетник XT4.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Cadillac

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Захар Захарыч, Крокодил, Колун и призёр Брюсселя: военные модификации ЗИЛ-157 Период 50-60-х годов считается переходным временем от первых послевоенных армейских грузовиков ЗИС-151 к машинам второго поколения, разработанным собственными силами, но по-прежнему сохраня... 326 0 0 26.06.2020
Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых... 791 3 1 24.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Не меняется, но все равно продается: гид по покупке Volkswagen Polo Многие марки имеют в своей гамме модели, специально разработанные для региональных рынков. Volkswagen – не исключение: концерн имеет мощнейшее подразделение в Южной Америке и довольно широку... 1423 0 3 24.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31259 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29417 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28874 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings