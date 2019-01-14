Cadillac завалит рынок новинками: одной из них станет большой электрокроссовер

Cadillac завалит рынок новинками: одной из них станет большой электрокроссовер

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Принадлежащий концерну General Motors премиальный бренд намерен выпускать новую или обновленную модель каждые шесть месяцев.
 

На Детройтском автосалоне марка Cadillac не только представила полноразмерный кроссовер XT6, но и засветила предвестника своего электрокара. Первой полностью электрической моделью бренда в соответствие с запросами рынка станет паркетник, причем, как и XT6, электромобиль будет трёхрядным. Пока американцы продемонстрировали лишь несколько картинок концепта, живьем новинку обещают показать позже.

Концепт первого электрокара Cadillac

Концепт первого электрокара Cadillac

Название электромобиля не объявлено, характеристики модели также держатся в секрете. Известно лишь, что кроссовер – это не только первая «зеленая» модель Cadillac, но и первая модель, в основе которой лежит новая электрическая платформа концерна General Motors. На этой «тележке» будут построены и другие модели GM, причем с разными типами кузова. Платформа позволит варьировать ёмкость установленной под полом салона батареи и тип привода (полный, передний или задний). Для кроссовера Cadillac еще заявлен автопилот, но подробностей о системе нет.

О сроках дебюта товарного электромобиля в Cadillac также умолчали. При этом глава бренда Стивен Карлайл пообещал, что до 2021 года каждые шесть месяцев компания будет выпускать полностью новую или обновленную модель. Среди других грядущих новинок – два седана, внедорожник Escalade следующей генерации и рестайлинговый кросс XT5.

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Cadillac XT6. Этот кросс делит платформу и мотор с XT5, электроверсия для модели не предусмотрена
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Cadillac XT6. Этот кросс делит платформу и мотор с XT5, электроверсия для модели не предусмотрена
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Cadillac XT6. Этот кросс делит платформу и мотор с XT5, электроверсия для модели не предусмотрена

С обновлением (и «озеленением») модельной линейки в GM рассчитывают повысить популярность Cadillac на рынке. В Штатах прошлый год бренд закончил в «минусе» — всего было реализовано 154 702 автомобиля, что на 1,1% меньше по сравнению с 2017-м. Крупнейшим же рынком для марки остается Китай, там Cadillac, напротив, бьет рекорды – 205 605 проданных в 2018-м машин (+17%). В Европе и России спрос на американский премиум скромный: в Старом свете в январе-ноябре 2018-го (данных за весь год еще нет) реализовано 783 автомобиля (за весь 2017-й – 916 машин), у нас же в 2018-м выбор на Cadillac остановили 1 176 клиентов (-14%).

Появление электрического кроссовера Cadillac в РФ под большим вопросом, как, впрочем, и будущих седанов. Зато «традиционные» SUV у нас будут представлены в полном составе: в этом году россиянам предложат компактный паркетник XT4 и посвежевший XT5. Кроме того, в конце 2019-го в РФ должны открыть прием заказов и на трехрядный XT6. Ну и, конечно, флагман Cadillac – внедорожник Escalade – после смены поколений пожалует в Россию, правда, точные сроки пока неизвестны.

 

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