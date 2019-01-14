Cadillac завалит рынок новинками: одной из них станет большой электрокроссовер
На Детройтском автосалоне марка Cadillac не только представила полноразмерный кроссовер XT6, но и засветила предвестника своего электрокара. Первой полностью электрической моделью бренда в соответствие с запросами рынка станет паркетник, причем, как и XT6, электромобиль будет трёхрядным. Пока американцы продемонстрировали лишь несколько картинок концепта, живьем новинку обещают показать позже.
Название электромобиля не объявлено, характеристики модели также держатся в секрете. Известно лишь, что кроссовер – это не только первая «зеленая» модель Cadillac, но и первая модель, в основе которой лежит новая электрическая платформа концерна General Motors. На этой «тележке» будут построены и другие модели GM, причем с разными типами кузова. Платформа позволит варьировать ёмкость установленной под полом салона батареи и тип привода (полный, передний или задний). Для кроссовера Cadillac еще заявлен автопилот, но подробностей о системе нет.
О сроках дебюта товарного электромобиля в Cadillac также умолчали. При этом глава бренда Стивен Карлайл пообещал, что до 2021 года каждые шесть месяцев компания будет выпускать полностью новую или обновленную модель. Среди других грядущих новинок – два седана, внедорожник Escalade следующей генерации и рестайлинговый кросс XT5.
С обновлением (и «озеленением») модельной линейки в GM рассчитывают повысить популярность Cadillac на рынке. В Штатах прошлый год бренд закончил в «минусе» — всего было реализовано 154 702 автомобиля, что на 1,1% меньше по сравнению с 2017-м. Крупнейшим же рынком для марки остается Китай, там Cadillac, напротив, бьет рекорды – 205 605 проданных в 2018-м машин (+17%). В Европе и России спрос на американский премиум скромный: в Старом свете в январе-ноябре 2018-го (данных за весь год еще нет) реализовано 783 автомобиля (за весь 2017-й – 916 машин), у нас же в 2018-м выбор на Cadillac остановили 1 176 клиентов (-14%).
Появление электрического кроссовера Cadillac в РФ под большим вопросом, как, впрочем, и будущих седанов. Зато «традиционные» SUV у нас будут представлены в полном составе: в этом году россиянам предложат компактный паркетник XT4 и посвежевший XT5. Кроме того, в конце 2019-го в РФ должны открыть прием заказов и на трехрядный XT6. Ну и, конечно, флагман Cadillac – внедорожник Escalade – после смены поколений пожалует в Россию, правда, точные сроки пока неизвестны.
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