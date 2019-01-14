Трёхрядный Cadillac XT6 заполнил нишу между компактным XT5 и большим Escalade

Трёхрядный Cadillac XT6 заполнил нишу между компактным XT5 и большим Escalade

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Новинку 2020 модельного года показали в преддверии открытия Североамериканского международного автосалона в Детройте.
 

В линейке бренда трёхрядный кроссовер XT6 займет нишу между «паркетником» XT5 и большим внедорожником Escalade. В основу новинки легла платформа C1XX с поперечным расположением двигателя, базовым передним приводом, а также стойками McPherson спереди и многорычажной подвеской сзади. Напомним, на той же тележке базируется и XT5.

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У Cadillac XT6 горизонтально располагаются основные блоки фар, причём они светодиодные «в базе». Дневные ходовые огни по-прежнему вертикальные и выполнены в виде «клыков». У автомобиля покатая крыша, 20-дюймовые легкосплавные диски (для версии Sport можно выбрать 21 дюйм), спойлер на задней двери и два патрубка выхлопной системы. Судя по фотографиям салона, передняя панель у новинки тоже позаимствована у кроссовера XT5. В числе отличий – наличие шайбы-контроллера медиасистемы на центральном тоннеле.

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Длина Cadillac XT6 равна 5 050 мм, что больше чем у Volkswagen Teramont (5 036 мм), и немногим меньше, чем у Audi Q7 (5 052 мм). Однако колёсная база новинки американской марки однозначно меньше, чем у немецких конкурентов: 2 863 мм против 2 979 мм и 2 994 мм соответственно. Дорожный просвет небольшой для полноразмерного кроссовера с трёхрядным салоном: всего 169 мм. Для сравнения: у Cadillac XT5 длина составляет 4 815 мм, колёсная база – 2 857 мм, а дорожный просвет – 200 мм.

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Объем багажника можно назвать скромным – всего 356 литров (по методике EPA). К примеру, у Ford Explorer нового поколения этот показатель равен 515 литров. Если у Cadillac XT6 сложить третий ряд сидений, то грузовое отделение вырастет до 1 220 литров; если второй ряд – до 2 228 литров (максимальный объём у Explorer – 2 486 л). Кстати, у моделей одинаковая длина, но колёсная база у «исследователя» больше 3 метров (3 025 мм).

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Под капотом Cadillac XT6 установлен атмосферный двигатель V6 объёмом 3,6 л с отдачей 310 л.с. с функцией отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Ему в пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач GM Hydramatic нового поколения. Кстати, эта же коробка впоследствии появится и у XT5, который сейчас оснащается тем же мотором в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. В качестве опции покупателям Cadillac XT6 предлагается полный привод.

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На фото: Cadillac XT6 Sport
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На фото: Cadillac XT6 Sport

В список оснащения автомобиля входит комплекс систем безопасности, включающий в себя камеру заднего вида, подогрев сидений первого и второго рядов, вентиляцию кресел водителя и переднего пассажира, а также по два USB-разъёма на каждом ряду. За дополнительную плату можно получить обивку сидений дорогой полуанилиновой кожей, аудиосистему Bose с четырнадцатью динамиками, ионизатор воздуха, камеры кругового обзора, адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль и систему ночного видения.

На родном рынке продажи Cadillac XT6 стартуют в середине 2019-го, цены пока не объявлены. До России новинка тоже доберется. Ожидается, что у нас заказы начнут принимать в четвёртом квартале текущего года.

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