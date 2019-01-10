Переехавший на заднеприводную платформу Ford Explorer: 300 л.с. в «базе» и 10АКП

Переехавший на заднеприводную платформу Ford Explorer: 300 л.с. в «базе» и 10АКП

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Компания Ford представила кроссовер шестой генерации на специальном мероприятии в Детройте. Уже известна цена модели, предназначенной для домашнего рынка.
 

Самый первый вседорожник Ford Explorer дебютировал в 1990-м, на протяжении двадцати лет у базовой модели был задний привод. Все изменилось с приходом кроссовера пятой генерации – в его основу легла переднеприводная платформа D4 с поперечным расположением мотора. Нельзя сказать, что пятый Explorer провалился на рынке, отнюдь: например, в Штатах такой кросс по итогам 2018-го занял третью строчку по продажам среди всех моделей марки (реализовано 227 732 машин), пропустив вперед паркетник Escape (272 228 штук, в РФ – Kuga) и F-Series (909 330 единиц). Однако Explorer шестого поколения вернулся к истокам. Ну, почти.

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Эволюция Ford Explorer, слева направо: модель первой, второй и третьей генерации
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Эволюция Ford Explorer, слева направо: модель четвертой, пятой и шестой генерации

Так, кросс 2020 модельного года построен на новой «тележке» CD6 с продольным расположением двигателя и постоянным приводом на задние колеса. Эту платформу Explorer делит с представленным в конце прошлого года новым Lincoln Aviator. Полный привод (с муфтой подключения передней оси) для вседорожника Ford предложат за доплату. А вот рамная конструкция, которая была у автомобилей с первого по четвертое поколение, все же осталась в прошлом: как и у пятого Explorer, у новинки несущий кузов. Новая модель «похудела» на 51 кг – базовый SUV теперь весит 1970 кг. Длина Ford Explorer практически не изменилась – у кросса шестого поколения этот показатель равен 5050 мм (у пятого – 5047 мм). Зато размер колесной базы вырос на 160 мм до 3025 мм (указаны габариты американской версии).

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Новый Explorer сохранил узнаваемый облик предшественника: у машины хоть и появились более узкая головная оптика и другая радиаторная решетка, но форма фонарей не изменилась, плюс у кросса все так же имеются зачерненные стойки крыши. Зато салон полностью перекроили, главные «фишки» — мультимедийная система с вертикальным сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма и виртуальная «приборка». Правда, они положены только дорогим версиям, у машин попроще – мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином и аналоговые приборы. В «базе» кроссовер по-прежнему будет доступен с семью посадочными местами, за доплату предложат раздельные кресла второго ряда.

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Как заявили в Ford, в салоне Explorer стало просторнее. Хотя, например, расстояние от подушки сидений до потолка в первом ряду сократилось на 18 мм, во втором – на 3 мм. Еще стал меньше запас для ног. Кроме того, с 595 до 515 литров уменьшен объем багажника за третьим рядом (по методике EPA). При этом благодаря новой системе трансформации салона максимальный объем со сложенными сиденьями все же вырос – 2486 л вместо 2313 л у предыдущего кроссовера.

2020 Ford Explorer Platinum

Пока для Ford Explorer-2020 заявлены два турбомотора. Базовым остался четырехцилиндровый 2.3 EcoBoost , но его отдача выросла с 284 до 304 л.с. (крутящий момент тот же – 420 Нм). Топовый Explorer Platinum оснащается новым битурбированным 370-сильным V6 3.0 EcoBoost (515 Нм), этот двигатель пришел на смену V6 3.5 (мощность – те же 370 л.с., крутящий момент – 475 Нм). Оба двигателя сочетаются с новым десятиступенчатым «автоматом», причем вместо традиционного рычага в салоне установлена шайба.

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