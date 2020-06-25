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  • Кроссовер Buick Envision со сменой поколений потерял в мощности, но обрёл роскошную версию

Кроссовер Buick Envision со сменой поколений потерял в мощности, но обрёл роскошную версию

25.06.2020 55 0 0

Марка Buick полностью раскрыла дизайн своего нового паркетника. В Штатах модель придет на смену нынешнему Envision, а вот в Китае будут одновременно будут продавать SUV двух поколений.

 

Пятиместный кроссовер Buick Envision выпускают с 2014 года, производство налажено только в Поднебесной, на заводе СП концернов General Motors и SAIC. Однако эксклюзивом модель не является – машины также поставляют в США. В Китае Envision носит звание самого популярного SUV бренда, хотя его продажи серьезно просели: в 2019-м реализовано 132 568 автомобилей, что на 34% меньше, чем годом ранее. В Штатах спрос намного скромнее, зато там кросс закончил минувший год в «плюсе», клеймо made in China американцев явно не пугает (33 229 штук, +10%). И вот теперь к выходу на рынок готовится Envision второго поколения.

Актуальный Buick Envision первого поколения для США и первый Envision для Китая после рестайлинга 2019 года
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Актуальный Buick Envision первого поколения для США и первый Envision для Китая после рестайлинга 2019 года
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Актуальный Buick Envision первого поколения для США и первый Envision для Китая после рестайлинга 2019 года
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Актуальный Buick Envision первого поколения для США и первый Envision для Китая после рестайлинга 2019 года
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Актуальный Buick Envision первого поколения для США и первый Envision для Китая после рестайлинга 2019 года
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Вообще, кросс засветился в Китае еще в марте, его фото появились в базе местного минпрома. Снимки машины были неважного качества, на багажной двери виднелись шильдик Envision и еще какая-то буква. Тогда мы предположили, что компания присвоила узнаваемое имя совершенно новому SUV, дабы привлечь покупателей, ведь «первый» паркетник лишь недавно пережил рестайлинг в КНР (кстати, так же Buick поступил с кроссовером Encore – со сменой поколений у него появился старший брат Encore GX). Но нет, в конце мая марка распространила фото американской версии и официально назвала ту новым поколением. А недавно был анонсирован паркетник и для Китая: там Envision второй генерации будут продавать одновременно с предшественником, а чтобы избежать путаницы, свежий SUV получил к имени приставку в виде буквы S.

Buick Envision второго поколения для США
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Buick Envision второго поколения для США
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Паркетник явно помолодел, у новой модели более динамичный дизайн экстерьера. Также Envision впервые обрел роскошную версию Avenir – у такого кроссовера своя радиаторная решетка и больше хрома во внешней отделке. Длина новинки (в китайской спецификации) равна 4662 мм, ширина – 1883 мм, высота – 1631 мм, колесная база – 2779 мм. Для сравнения, габариты прежнего кроссовера: 4686/1839/1686 мм, расстояние между осями – 2750 мм. О платформе «второго» Envision в Buick умолчали (модель первого поколения построена на «тележке» D2XX, она же лежит в основе, например, нынешней Opel Astra и Chevrolet Equinox).

Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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Новый Buick Envision S для Китая
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На данный момент Buick показал салон лишь китайского SUV второго поколения. Впрочем, у американской версии интерьер, скорее всего, такой же. Внутри – новые передняя панель, рулевое колесо, центральный тоннель и блок управления «климатом». Экран мультимедийной системы повернут к водителю, а вместо традиционного рычага коробки установили кнопочный пульт. В списке оборудования также значатся панорамная крыша, беспроводная зарядка для телефона, проекционный дисплей, передние кресла с обогревом, вентиляцией и «памятью». Особенности топ-версии Avenir – более дорогие материалы отделки. А вот виртуальная «приборка» кроссоверу не досталась.

В Китае Buick Envision S предложат с 237-сильной бензиновой «турбочетверкой» 2.0 LSY с системой отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Таким мотором оснащаются и старший кросс Buick Enclave, и Кадиллаки. На Envision S движок сочетается с девятиступенчатым «автоматом», привод – передний или полный. В Штатах у «второго» Envision будут те же мотор и коробка (но двигатель чуть мощнее – 241 л.с.).

Новый Buick Envision S Avenir для Китая. В Штатах роскошная модификация тоже будет
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Новый Buick Envision S Avenir для Китая. В Штатах роскошная модификация тоже будет
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Новый Buick Envision S Avenir для Китая. В Штатах роскошная модификация тоже будет
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Паркетник первого поколения доступен с более мощной «турбочетверкой» 2.0 SIDI: у китайской версии она выдает 260 л.с., у американской – 252 л.с., в обоих случаях мотор комплектуется 9АКП. В КНР прежний Envision еще можно приобрести с «турбочетверкой» 1.5 (169 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а в Штатах «первому» кроссоверу положен «атмосферник» 2.5 (200 л.с.) с 6АКП.

На китайский рынок новый Buick Envision S выйдет уже в этом году, американцам же придется подождать – в США кросс появится в начале 2021-го.

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