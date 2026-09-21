Новый Hyundai Tucson с крутым дизайном: больше и мощнее

В новом поколении кроссовер Hyundai Tucson кардинально сменил имидж и подрос. На домашнем рынке модель по-прежнему будет доступна как только с ДВС, так и в виде гибрида HEV, при этом обе модификации прибавили в мощности.

Первые официальные изображения паркетника Hyundai Tucson следующей, уже пятой по счету генерации были опубликованы в августе. А теперь в Корее провели презентацию для местных журналистов, в рамках которой компания Хёндэ раскрыла основные характеристики свежей модели. Напомним, что предыдущий Tucson с заводским индексом NX4 дебютировал в 2020 году, рестайлинг провели в 2023-м.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Внешность «пятого» кроссовера выполнена в новом угловатом фирменном стиле под названием Art of Steel, который уже примерили седан Hyundai Elantra/Avante и китайский электрокар Hyundai Ioniq V. Главные особенности этого стиля – обилие «прямых» линий на кузове. Почти во всю ширину передка протянулась единая светодиодная полоска, выполняющая роль дневных ходовых огней, по бокам от нее – дополнительные скошенные LED-секции. Блоки основных фар идут ниже. Задние фонари тоже сделали вертикальными и скошенными, их объединяет узкая горизонтальная полоска. Новый Hyundai Tucson также получил внушительные бамперы и «мускулистые» бока.

1 / 2 2 / 2

В новом поколении кроссовер стал больше. Длина – 4700 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2785 мм. Габариты уходящего глобального Hyundai Tucson: 4640/1865/1665 мм, расстояние между осями – 2755 мм. Несмотря на увеличение размеров коэффициент аэродинамического сопротивления, наоборот, снижен с 0,33 до 0,3. Отметим, что адресованная Европе модель предыдущего поколения компактнее (длина – 4510 мм, колесная база – 2680 мм), но пока неизвестно, будет ли «короткая» версия у нового Tucson.

Наряду со стандартным кроссовером в Корее впервые будет доступна «внедорожная» версия XRT (такое исполнение есть у американского прежнего SUV). Фишки Hyundai Tucson XRT – оригинальная прямоугольная радиаторная решетка с массивным «брусом» посередине, еще более внушительный защитный обвес и диски эксклюзивного дизайна.

Новый Hyundai Tucson XRT 1 / 5 Новый Hyundai Tucson XRT 2 / 5 Новый Hyundai Tucson XRT 3 / 5 Новый Hyundai Tucson XRT 4 / 5 Новый Hyundai Tucson XRT 5 / 5

В салоне вместо табло появились раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, при этом узкий приборный дисплей придвинут почти вплотную к лобовому стеклу. Мультимедиа – Pleos Connect на базе искусственного интеллекта. Под центральным планшетом находятся физические клавиши и шайбы. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Высота потолка над креслами второго ряда увеличена на 29 мм (теперь 1031 мм), угол открытия задних дверей отныне составляет 83 градуса вместо 73.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Уже в базе есть девять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о расстоянии при парковке спереди, сзади и сбоку. В списке оборудования нового Hyundai Tucson еще заявлена система Memory Reverse Assist: электроника запоминает траекторию движения и автоматически управляет машиной при движении задним ходом, что позволяет «устранить неудобства при вождении и парковке в узких и сложных местах». Кроссовер также получил систему кругового обзора с функцией «прозрачный капот» и функцию дистанционной парковки.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как и раньше, в Корее Hyundai Tucson будет доступен с бензиновой турбочетверкой 1.6 T-GDI или в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) на базе этого турбомотора. При этом в обоих случаях увеличена мощность. Турбомотор 1.6 T-GDI теперь выдает 193 л.с. против 180 л.с., суммарная отдача системы гибрида – 245 л.с. вместо 235 л.с. «Традиционный» паркетник отныне укомплектован классическим восьмиступенчатым автоматом (был семиступенчатый робот), о коробке гибрида компания пока не рассказала (у предшественника – шестиступенчатый автомат). Привод передний или полный. В Hyundai еще сообщили о том, что была перенастроена подвеска.

Цены Hyundai Tucson нового поколения в Корее объявят в октябре, в том же месяце там стартуют продажи. Дата премьеры глобального «пятого» кроссовера пока не названа.