Эффектный седан Hyundai Ioniq V готовится к старту продаж

Дебютным и главным рынком для нового угловатого седана Hyundai станет Китай. Там модель предложат в виде электрокара. Ожидается, что новинка будет доступна в двух вариантах мощности.

В апреле текущего года компания Hyundai объявила о полноценном запуске суббренда Ioniq на китайском рынке. Под таким названием там будут продавать модели локального производства, созданные с учетом предпочтений местной публики. Их выпуском займется совместное с концерном BAIC предприятие Beijing Hyundai, которое уже давно делает машины материнской марки Hyundai. Причем, в отличие от других регионов, в Китае в гамму Ioniq будут входить не только электрокары, но и гибриды.

Концепты Hyundai Ioniq Venus и Hyundai Ioniq Earth, которые являются предвестниками серийных Hyundai Ioniq V и пока еще безымянного паркетника

В рамках презентации новой стратегии в Поднебесной продемонстрировали концептуальные паркетник Ioniq Earth и седан Ioniq Venus. А уже через пару недель на Пекинском автосалоне состоялся первый показ серийного воплощения четырехдверки – «электрички» Ioniq V. Затем товарный седан выставляли на других мероприятиях, в мае в базе Минпрома КНР появился его сертификат. Ну а следом Hyundai начала публиковать дополнительные фирменные изображения и видео Ioniq V. Теперь же китайские профильные медиа выяснили, что старт приема заказов на четырехдверку откроют на автосалоне в Чэнду, который заработает в конце текущего месяца.

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Несмотря на то, что Ioniq V заявлен в качестве модели, созданной специально для Китая, в его основе лежит глобальная платформа E-GMP, на которой построены многие другие электромобили концерна Hyundai-Kia. Да и угловатый эффектный дизайн экстерьера тоже не стал китайским «эксклюзивом» — в аналогичном стиле выполнена внешность «мирового» седана Hyundai Avante/Elantra восьмого поколения. Впрочем, главные фишки Hyundai Ioniq V – это даже не обилие «острых» граней, а клиновидный силуэт и однообъемный профиль. Седан еще имеет безрамочные двери с полускрытыми ручками и стеклянную крышу.

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Длина электроседана равна 4900 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2900 мм. Объем багажника все еще не раскрыт.

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В салоне установлено единое 27-дюймовое табло мультимедийной системы с разрешение 4K. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. Седан также получил трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей и автопилот от компании Momenta.

Серийный седан Hyundai Ioniq V

Hyundai Ioniq V сертифицирован с электромотором, у которого два варианта мощности: 190 или 228 л.с. Пока неизвестно, на какой оси расположен двигатель. Китайские СМИ пишут, что седан предложат с батареей емкостью 53,5 или 66,8 кВт*ч. Запас хода варьируется от 520 до 650 км (вероятно, по циклу CLTC).

Все подробности о серийном электроседане Hyundai Ioniq V узнаем в конце августа.