Обновлён седан Chery Arrizo 8 Pro. В России модель появится под маркой Tenet

Четырехдверка Chery изменилась как снаружи, так и внутри. На домашнем рынке модель предложена с двумя турбомоторами на выбор.

Седан Arrizo 8 в гамме материнской марки Chery появился в 2022-м. В прошлом году четырехдверка пережила рестайлинг и обзавелась приставкой Pro, ведь дореформенная модель на родине до сих пор в строю. И тем не менее именно Arrizo 8 Pro в Китае еще раз подвергли рестайлингу: вновь модернизированная «восьмерка» уже доступна к заказу.

Было — стало

Внешность теперь в целом едина для всех версий Chery Arrizo 8 Pro, тогда как у прежнего Pro-седана со старшим турбомотором 2.0 TGDI оригинальный облик. Четырехдверке достался другой передний бампер, еще заменили радиаторную решетку – на ней отныне красуются хромированные «штрихи». Впрочем, Arrizo 8 Pro с двухлитровым движком все-таки оставили пару фишек. Такие исполнения имеют выставленные напоказ сдвоенные круглые патрубки выпускной системы вместо прямоугольных накладок у седанов с базовым 1.6 TGDI. Кроме того, самый дорогой седан нового модельного года получил красные тормозные суппорты.

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Длина теперь от мотора не зависит – 4800 мм (показатель дореформенной Pro-модели с 1.6 TGDI – 4780 мм). Остальные габариты прежние: ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм, колесная база – 2790 мм. Во всех версиях четырехдверка имеет 18-дюймовые диски.

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В салоне перекомпоновали центральный тоннель. Ряд физических клавиш теперь расположен за площадкой для беспроводной зарядки, а не нависает над ней. С тоннеля еще убрали шайбу и привычный селектор коробки. За управление трансмиссией теперь отвечает подрулевой рычажок.

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Обновленный седан Chery Arrizo 8 Pro представлен в пяти комплектациях. Две из них оснащены модернизированным турбомотором 1.6 TGDI: его отдача выросла со 197 л.с. и 290 Нм до 200 л.с. и 310 Нм. Остальные версии предложены с 2.0 TGDI, который все так же выдает 254 л.с. и 390 Нм. Оба двигателя по-прежнему сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Версия 400T (2.0 TGDI, 261 л.с., 400 Нм) из гаммы исключена.

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В списке оборудования базового модернизированного седана значатся: светодиодная оптика, панорамный люк, обивка из искусственной кожи, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с экраном диагональю 15,6 дюйма, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Более дорогие варианты – это еще массажер передних сидений и расширенный комплекс систем безопасности. Наконец, топовая четырехдверка получила мощный чип Qualcomm Snapdragon 8255 и еще более продвинутый набор водительских ассистентов Falcon 500.

Без учета акций рестайлинговый седан Chery Arrizo 8 Pro обойдется в 113 900 – 145 900 юаней (около 1,4 млн – 1,8 млн рублей по текущему курсу).

Между тем Chery Arrizo 8 Pro скоро стартует и в России, но под другим брендом. У нас седан, дизайн которого близок к Pro-модели образца 2025 года, будут продавать как Tenet A8. Причем для российского рынка четырехдверку выпускают локально – как и остальные модели марки Tenet.