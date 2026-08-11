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  • Stellantis подготовил пару концептов на базе обновлённого минивэна Chrysler Pacifica

Stellantis подготовил пару концептов на базе обновлённого минивэна Chrysler Pacifica

11.08.2026 1246 1 0
Stellantis подготовил пару концептов на базе обновлённого минивэна Chrysler Pacifica

Обоим шоу-карам, созданным на базе американского MPV, достались уменьшенный дорожный просвет и более спортивный дизайн.

Американский бренд Chrysler, принадлежащий автогиганту Stellantis, выпускает свой минивэн под названием Pacifica с 2016 года. Первый рестайлинг эта модель пережила в 2020-м, второй – в первой трети 2026-го. Напомним, модели изменили оформление передней части: главной особенностью стала «клыкастая» головная оптика, схожая по стилю оформления с Kia Carnival, при этом фары соединены друг с другом с помощью светящихся элементов и нового логотипа, дебютировавшего на концепте Chrysler Halcyon, который был показан в 2024 году.

На фото: концепт Chrysler Pacifica Limited S Factory

Теперь переживший обновление минивэн Chrysler Pacifica обзавёлся парой концептуальных версий – с прибавками Factory и VANkulture к названию. Марка показала эти исполнения на днях в рамках выставки Roadkill Nights. Как рассказали в пресс-службе Stellantis, в основу обоих шоу-каров лёг вариант Pacifica Limited S: выбор в его пользу делает примерно треть покупателей.

У концепта под названием Chrysler Pacifica Limited S Factory дорожный просвет снижен на 25 мм: в компании сочли, что это позволило минивэну выглядеть «спортивнее». Такой вариант получил 21-дюймовые колёсные диски Geode, обутые в летние шины 245/45R21 Pirelli PZero, матовые широкие полосы от Mopar, проходящие вдоль кузова, начиная от нижней части переднего бампера, через капот, крышу, багажную дверь и задний бампер. Ещё этому шоу-кару положены тормозные суппорты, окрашенные в чёрный цвет, и красные ремни безопасности в салоне.

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В свою очередь концепту Chrysler Pacifica Limited S VANkulture (подготовлен в партнёрстве с одноимённой компанией) достался созданный на заказ аэродинамический обвес VIS Racing. Он включает в себя передний сплиттер, боковые юбки и задний диффузор. Их дополняют увеличенный спойлер на корме, а также выхлопная система MagnaFlow с четырьмя патрубками.

На фото: концепт Chrysler Pacifica Limited S VANkulture

Помимо этого, концептуальный минивэн VANkulture получил матовую плёнку в качестве защитного покрытия для всего кузова, 20-дюймовые колёсные диски Vossen, обутые в комплект шин Kenda 275/40R20, а также тормозную систему Rotora с восьмипоршневыми передними суппортами и дисками диагональю 391 мм, четырёхпоршневыми задними суппортами и 356-миллиметровыми дисками. Помимо этого, шоу-кару досталась 32-позиционная регулируемая подвеска Megan Racing с пружинами Swift (такой минивэн способен опускаться на 64 мм).

Информации о технике концептов нет, судя по всему, она стандартная. Напомним, актуальный минивэн Chrysler Pacifica 2027 модельного года предлагается только с атмосферником Pentastar V6 объёмом 3,6 литра, его отдача равна 291 л.с. В пару ему положена девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Напомним, базовый минивэн LX доступен только с передним приводом, а исполнениям Select, Limited и Pinnacle за доплату предлагается полный привод.

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Отметим, в прошлом году Chrysler представил концепт Pacifica Grizzly Peak, который вызвал немалый интерес среди поклонников модели. Как стало известно ранее, не исключено, что «приключенческая» версия минивэна в итоге может быть запущена в производство, правда, официально в компании эту информацию не подтвердили.

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2 комментария
11.08.2026 14:09
nazarov66-r@mail.ru

Я правильно понимаю, что на сегодняшний день, Крайслер существует с одной моделью?

11.08.2026 19:05
Ярослав

Да, причём с непопулярной моделью. Снятие Pacifica с производства означает закрытие Chrysler, а это удар по репутации Соединённых Штатов.

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