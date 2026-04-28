«Приключенческий» минивэн Chrysler Pacifica Grizzly Peak может пойти в серию

Актуальный минивэн Chrysler Pacifica был представлен в 2016 году, модель пережила два рестайлинга: первый – в 2020-м, второй – совсем недавно, полноценная премьера прошла в начале апреля 2026-го (хотя цены на новинку были обнародованы ещё в марте). Стоит отметить, что этот вэн, по сути, сейчас является единственной моделью марки, так как отдельно стоящий Voyager на самом деле представляет собой упрощённую версию Pacifica.

На фото: концепт Chrysler Pacifica Grizzly Peak (создан на базе дореформенного минивэна)

Семейство минивэнов Chrysler довольно неплохо продаётся на американском рынке. Так, по итогам 2025-го дилеры в Штатах реализовали 110 тыс. экземпляров Pacifica (на 2% больше, чем в 2024-м) и 15,8 тыс. единиц Voyager (на 31% больше). При этом, к примеру, у Kia Carnival показатель за тот же период составил 71,9 тыс. шт. (прирост – 45%), у Honda Odyssey 88,5 тыс. шт. (на 10% больше), у Toyota Sienna – 101,5 тыс. шт. (на 35% больше).

Тем не менее, есть шанс, что семейство будет расширено за счёт новой «приключенческой» версии. Как сообщает Mopar Insiders со ссылкой на собственные источники, линейку в дальнейшем может пополнить серийный автомобиль, в основу которого ляжет концепт Chrysler Pacifica Grizzly Peak. Сроки появления соответствующей потенциальной новинки пока не обозначены, официального подтверждения этих планов нет.

Chrysler представил шоу-кар Pacifica Grizzly Peak в конце августа 2025 года. Название концепта является отсылкой к одноимённому мысу высотой 4094 м в горах Колорадо (США), который собирает немало туристов, желающих взойти на гору. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, в основу шоу-кара лёг полноприводный минивэн в средней комплектации Limited.

Под капотом у варианта Grizzly Peak располагается 291-сильный бензиновый двигатель V6 объёмом 3,6 литра, его максимальный крутящий момент равен 355 Нм. Он работает в паре с девятиступенчатым автоматом. У концепта передняя подвеска приподнята на 63 мм, задняя – на 70 мм. Ему положены 18-дюймовые колёсные диски, обутые в 31-дюймовые внедорожные шины BFGoodrich All Terrain T/A KO2. Помимо этого, нижняя часть кузова по периметру получила защитную чёрную оклейку.

В списке особенностей шоу-кара также числятся: жёлтые противотуманные фары Baja Designs LP4, светодиодная «люстра» TYRI, экспедиционный багажник на крыше, раскладной тент для пикника и брызговики Mopar. В свою очередь в салоне нет третьего ряда сидений, на стенке багажника имеется полноценная бытовая розетка мощностью 450 Вт. Ещё салон получил всепогодные напольные коврики Mopar.

В случае если Chrysler действительно решится на выпуск серийной версии Pacifica Grizzly Peak, такой автомобиль сможет составить конкуренцию Toyota Sienna Woodland Edition. Цена потенциальной новинки в США, вероятно, станет известна позже. В обновлённом недавно семействе стартовой версией является переднеприводная Chrysler Pacifica LX, пришедшая на смену отдельной модели Voyager и сохранившая дореформенную внешность. Цена такого минивэна равна 41 495 долларов (эквивалентно примерно 3,11 млн рублей по текущему курсу). За посвежевший вэн Pacifica Select просят 44 545 долларов (около 3,34 млн рублей), а покупка топовой версии обойдётся в 58 255 долларов (около 4,37 млн рублей).