Немецкий автопроизводитель планирует расширить свою гамму за счёт полноценного внедорожника, а пока мы решили представить, что из этого может получиться.

Впервые о планах BMW по созданию совершенно нехарактерной для себя модели стало известно летом прошлого года. В компании явно вдохновлены набирающей обороты модой на брутальные внедорожники, которая имеет место быть как в целом на мировом рынке, так и на самом важном рынке в Китае в частности. Также не теряет популярность и Mercedes-Benz G-Class, который должен стать основным конкурентом баварской новинки.

Mercedes-Benz G-Class 1 / 3 Mercedes-Benz G-Class 2 / 3 Mercedes-Benz G-Class 3 / 3

Пока нет никакой информации о внешнем виде нового внедорожника BMW, предполагается лишь, что он получит угловатый кузов. Мы изобразили модель с пропорциями, похожими на Гелендваген, при этом дизайн и стилистика кузова сделаны более современными. Передняя часть частично вдохновлена новым стилем бренда Neue Klasse, в котором уже сделаны электроседан i3 и электрокроссовер iX3, а уже в скором будущем в ним должна добавиться и первая традиционная модель (хотя электрическая версия у неё тоже будет) — паркетник BMW X5 нового поколения. При этом общее оформление решётки и бампера здесь оригинальные, более подходящие внедорожнику. У автомобиля высокий дорожный просвет, высокопрофильные шины и характерные трапециевидные выштамповки над колёсными арками, которые также являются отсылкой к кроссоверам Neue Klasse. Форма бокового остекления перекликается с нынешними паркетниками марки, среди которых X1, X3 и XM. На двери багажника, как и полагается серьёзному внедорожнику, разместилось запасное колесо, а фонари сделаны узкими горизонтальными, что опять-таки может вызывать ассоциации с нынешними моделями марки.

Рендер нового внедорожника BMW (G74)

Ожидается, что в основу нового внедорожника с заводским индексом G74 ляжет доработанная с учётом эксплуатации по пересечённой местности платформа от BMW X5 следующего поколения. Новинка наверняка получит гибридные силовые установки, которые популярны у подобных внедорожных моделей китайских брендов. Полностью электрические версии пока под вопросом, особенно учитывая провал на рынке электрического G-класса.

Рендер нового внедорожника BMW (G74)

По имеющейся информации, производство нового внедорожника BMW будет налажено в 2029 году в США на заводе BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина), где он может заменить не слишком популярный кроссовер BMW XM. Между тем, в прошлом месяце показали концептуальное купе BMW Vision Alpina.