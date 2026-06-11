Новинки ×

Новый внедорожник BMW (G74): каким он может быть

11.06.2026 338 0 0
Новый внедорожник BMW (G74): каким он может быть

Немецкий автопроизводитель планирует расширить свою гамму за счёт полноценного внедорожника, а пока мы решили представить, что из этого может получиться.

Впервые о планах BMW по созданию совершенно нехарактерной для себя модели стало известно летом прошлого года. В компании явно вдохновлены набирающей обороты модой на брутальные внедорожники, которая имеет место быть как в целом на мировом рынке, так и на самом важном рынке в Китае в частности. Также не теряет популярность и Mercedes-Benz G-Class, который должен стать основным конкурентом баварской новинки.

Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class
1 / 3
Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class
2 / 3
Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class
3 / 3

Пока нет никакой информации о внешнем виде нового внедорожника BMW, предполагается лишь, что он получит угловатый кузов. Мы изобразили модель с пропорциями, похожими на Гелендваген, при этом дизайн и стилистика кузова сделаны более современными. Передняя часть частично вдохновлена новым стилем бренда Neue Klasse, в котором уже сделаны электроседан i3 и электрокроссовер iX3, а уже в скором будущем в ним должна добавиться и первая традиционная модель (хотя электрическая версия у неё тоже будет) — паркетник BMW X5 нового поколения. При этом общее оформление решётки и бампера здесь оригинальные, более подходящие внедорожнику. У автомобиля высокий дорожный просвет, высокопрофильные шины и характерные трапециевидные выштамповки над колёсными арками, которые также являются отсылкой к кроссоверам Neue Klasse. Форма бокового остекления перекликается с нынешними паркетниками марки, среди которых X1, X3 и XM. На двери багажника, как и полагается серьёзному внедорожнику, разместилось запасное колесо, а фонари сделаны узкими горизонтальными, что опять-таки может вызывать ассоциации с нынешними моделями марки.

Рендер нового внедорожника BMW (G74)

Ожидается, что в основу нового внедорожника с заводским индексом G74 ляжет доработанная с учётом эксплуатации по пересечённой местности платформа от BMW X5 следующего поколения. Новинка наверняка получит гибридные силовые установки, которые популярны у подобных внедорожных моделей китайских брендов. Полностью электрические версии пока под вопросом, особенно учитывая провал на рынке электрического G-класса.

Рендер нового внедорожника BMW (G74)

По имеющейся информации, производство нового внедорожника BMW будет налажено в 2029 году в США на заводе BMW в Спартанбурге (штат Южная Каролина), где он может заменить не слишком популярный кроссовер BMW XM. Между тем, в прошлом месяце показали концептуальное купе BMW Vision Alpina.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки BMW Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Говорят, что китайцы не пользуются китайским: что уходит на экспорт, а что остаётся себе В Интернете можно наткнуться на расхожее убеждение, что сами китайцы свою продукцию принципиально не жалуют. Якобы все автомобили из КНР, которые мы видим на своих дорогах, местному рынку ли... 2271 2 3 10.06.2026
Статьи / Колёсная база Срок годности и хранение моторного масла: надо ли выбирать канистру с поздней датой выпуска При покупке моторного масла многие водители в первую очередь обращают внимание на дату его изготовления. Распространено мнение, что чем свежее продукт, тем выше его качество. Поэтому покупат... 4583 0 1 09.06.2026
Статьи / Колёсная база Как снизить расход топлива: рабочие способы для города и трассы Стоимость бензина теперь умеет воспитывать лучше любого инструктора – сразу начинаешь смотреть на расход топлива не как на абстрактную цифру, а как на отдельную статью личного бюджета. И это... 1986 1 4 08.06.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42495 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12737 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 11573 12 0 01.06.2026
Обсуждаемое
16 О, декаданс: почему мы живём в эпоху самых странных автомобилей в исто...
6 Представительский седан Senat 900 стал первой моделью нового российско...
4 Рассекречен Audi Q7 третьего поколения с салоном как у грядущего Q9 и...
Новые комментарии
Change privacy settings