Большое купе BMW Vision Alpina: «акулья морда», мощный V8 и туманные перспективы

В начале этого года марка Alpina перешла от братьев Бовензипенов под контроль BMW Group — теперь это лакшери-суббренд BMW Alpina, под которым будут выпускаться наиболее дорогие и изысканные версии моделей BMW. Первой серийной моделью Alpina новой эпохи будет роскошный седан на базе недавно обновлённого BMW 7 Series поколения G70, его премьера ожидается в следующем году, а показанное в минувшие выходные на конкурсе элегантности Вилла д'Эсте в Италии концептуальное купе BMW Vision Alpina — это своего рода манифест, указывающий вектор развития BMW Alpina.

Пресс-служба BMW не сообщает, какая именно серийная модель легла в основу концепта Vision Alpina, но тяжеловатая осанка, высокая подоконная линия и салон выдают в нём как раз BMW 7 Series поколения G70. Тем не менее первой серийной моделью Alpina, созданной под контролем BMW Group, будет именно седан, а вот купе пока под вопросом. К слову, купе BMW 8 Series в качестве исходной модели для двухдверки Alpina не годится, потому что в апреле этого года «восьмёрка» была снята с производства, нового поколения в ближайшие годы не будет.

Габаритная длина BMW Vision Alpina — 5200 мм, то есть это весьма крупное купе Gran Turismo с полноценным четырёхместным салоном, отделанным нежнейшей кожей и натуральным деревом с открытыми порами. Передняя панель салона с двумя косыми экранами и панорамной лентой «приборки» у лобового стекла — такая же, как у обновлённой «семёрки». Два задних кресла разделяет высокий центральный тоннель, в который встроен держатель для бутылки воды и двух хрустальных бокалов, разработанных специально для BMW Alpina.

Облик BMW Vision Alpina создан под руководством Максимилиана Миссони, пришедшего в немецкую компанию из Polestar, и, надо сказать, в этом облике чувствуется нордическая сдержанность — она будет дистанцировать модели BMW Alpina от «горячих» моделей BMW M. Вместе с тем формы BMW Vision Alpina отсылают к купе Alpina B7 Turbo Coupe из далёкого 1978 года, сделанного на базе тогдашнего BMW 6 Series. Об историческом предке напоминает «акулья морда» с новой интерпретацией фирменных ноздрей BMW: они закрыты щитками, но есть контурные воздуховоды с внутренней хромированной отделкой и подсветкой.

Фары и фонари у BMW Vision Alpina тоже абсолютно новые, прежде не встречавшиеся на моделях BMW. Прозрачная крыша без каких-либо швов перетекает в заднее стекло. Задний бампер имеет сильно выпяченную нижнюю губу, в которую интегрированы четыре выхлопных патрубка овальной формы. Ажурные 20-спицевые колёса разработаны с чистого листа, но в них прослеживается преемственность с дисками классических моделей Alpina, на передней оси установлены 22-дюймовые «катки», на задней — 23-дюймовые. Декоративные полосы в виде стрелок на боковинах у концепта намного тоньше, чем у классических моделей Alpina, и они нанесены вручную краской, а не представляют собой набор наклеек, как было раньше.

Под капотом у BMW Vision Alpina продольно установлен 4,4-литровый бензиновый битурбомотор V8 мощностью не менее 600 л.с., его звук и характер настроены с учётом благородного статуса суббренда BMW Alpina как производителя мощных дорожных машин для комфортных путешествий. Адаптивная подвеска получила специальный, особо комфортный режим работы Comfort+, но у водителя всегда есть возможность активировать более спортивные и жёсткие варианты настройки.

Прежде Alpina производила порядка 2500 автомобилей в год, а BMW Alpina планирует производить и продавать больше, притом что моделей начального уровня у суббренда не будет — только большие и максимально роскошные машины. Основная ставка делается на мощные бензиновые модели с минимальным уровнем гибридизации, так как именно этого сейчас требуют состоятельные клиенты. Электромобили BMW Alpina тоже возможны, но только тогда, когда аудитория будет к ним готова, то есть созреет соответствующий запрос.