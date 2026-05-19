С угловатым кроссовером Н7 из «внедорожной» линейки Pro мы познакомились всего лишь год назад, но Haval уже подготовил для него пакет обновлений. Причём это отнюдь не новые бамперы – внешность как раз не тронули. Зато под капотом прописался новый мотор, с которым «семёрка» стала ощутимо шустрее. Будто суровому путешественнику выдали абонемент в фитнес-клуб и белковый коктейль.

Снаружи новичка невозможно отличить от «прошлогоднего» кроссовера, хотя на домашнем рынке модели ещё в прошлом году чуть обновили внешность, прикрутив новые колёса и радиаторную решётку с огромной надписью Haval, как на Н3. Не беда – машина до сих пор смотрится интересно и выделяется на фоне других Хавейлов угловатыми боковинами. Да и оранжевый «Терракотовый сапфир» ей очень идёт.

Всё интересное – внутри

В интерьере Н7 чуть больше перемен, чем снаружи. Например, обивка потолка теперь чёрная во всех комплектациях, а на центральной консоли в пару к «большому» разъёму USB Type-A появился ещё и «маленький» – формата Type-C. Более того, изменения можно не только увидеть собственными глазами, но и потрогать руками, потому что обод руля стал ощутимо толще – как на обновлённом Dargo. Люди с длинными пальцами оценят.

В мультимедийной системе появилась платформа онлайн-сервисов Яндекс Авто – приложениями Карты, Музыка и Книги теперь можно пользоваться и без Apple CarPlay, который, кстати, работает отлично. Все сервисы синхронизируются через Яндекс ID и автоматически подтягивают в автомобиль все плейлисты, адреса или книжки. Наконец, телематикой Н7 отныне можно управлять голосом из дома – через Яндекс Станцию. Киберпанк, который мы заслужили.

В мультимедийке можно также найти приложение VK Видео, которое позволяет смотреть ролики на 14,6-дюймовом центральном экране. Правда, только на стоянке – ну вы поняли, в целях безопасности. Зато для этого, в отличие от яндексовских приложений, не нужно даже логиниться. Штука под названием «Смарт виджет» позволяет настроить виджеты на главном экране под свои задачи – подогревы, климат, прогноз погоды и всё такое.

А вот ещё одна цифровая новинка – курсор Smart Ball – озадачила. Это оранжевый шар, который постоянно маячит на дисплее и дублирует всякую информацию – текущую скорость, актуальный трек, подключение к внешним устройствам или сети… Да, его можно передвинуть пальцем в любое место экрана, но везде он одинаково бесполезен и только загораживает действительно нужные кнопки. Как человек в кинотеатре, который пришёл на сеанс в ковбойской шляпе.

Регулировка, которой нет

В остальном же интерьер Н7 прежний – с удобными двойными дефлекторами и нарочито брутальными деталями вроде массивных дверных ручек или выставленных напоказ винтов. Приборная панель – 12,3-дюймовый экран, который, увы, с обновлением так и не получил дизайн с классическими шкалами, в отличие от Dargo. В режиме «Стандарт» это машинка посередине, мелкий спидометр слева и тахометр справа. В «Навигации» посередине будет карта, а «Внедорожный» вариант показывает работу трансмиссии.

Интересный момент вышел с креслами. С виду они точно такие же, как в Дарго, разве что у «семёрки» не бывает комбинированной обивки – только кожа, без боковых вставок из алькантары. Но при этом посадка в Н7 менее удобная… Я специально уточнил этот момент у специалистов из Haval, и оказалось, что конструктивно сиденья действительно одинаковы. Всё дело в регулировке подушки по углу наклона, которой здесь нет. Жаль.

Зато «семёрка» отыгрывается на втором ряду: тут гораздо просторнее, чем в Dargo, вдобавок на дверях есть шторки. Ну и в Н7 можно выбрать обивку салона такого же весёлого оттенка «Терракотовый сапфир», что и у кузова, хотя у собрата по модельному ряду оранжевыми бывают только маленькие вставки на креслах и дверях. Субординация! Багажник неплох, жаль только, что кармашки по бокам маловаты. Зато под полом есть хотя бы докатка.

Обновлённый H7 получил 2,0-литровый турбомотор 4N20A, про который мы уже рассказывали довольно подробно. До модернизации двигатель развивал 192 л.с. и соответствовал Евро-5, теперь же мощность выросла до 231 силы, а экологический класс – до Евро-6. Так «семёрка» неожиданно стала самой мощной моделью Haval на российском рынке: даже у полноразмерного Н9 всего 218 «лошадей». Теперь можно смотреть на старшего брата с лёгкой ухмылкой.

Буквально на днях стало известно, что такую же мощность получило и обновлённое кросс-купе F7x – обе этих модели производитель позиционирует как более молодёжные и, если угодно, даже в некотором роде драйверские. Остальное трогать не стали: в тандеме с мотором работает 7-ступенчатый робот HYT7DCT1 производства Hycet, а за подключение задних колёс отвечает муфта Haldex шестого поколения.

Бодрость и жёсткость

Новое «сердце» определённо пошло Н7 на пользу – кроссовер стал ощутимо шустрее! С места до сотни он теперь разгоняется на пару секунд быстрее, причём не только с двух педалей (как ни странно, здесь есть лонч-контроль), но и обычным переносом ноги с тормоза. Однако разница в мощности гораздо нагляднее ощутима при ускорениях с ходу: раньше автомобиль делал почтительную паузу и нехотя разгонялся, теперь под педалью всегда есть запас тяги. Если раньше машина реагировала на правую педаль, как чиновник на запрос – вдумчиво и с бюрократической паузой, то теперь демонстрирует искренний интерес.

Полностью избавиться от заминки при переключениях «вниз» не удалось – коробка по-прежнему бережёт сцепление, но пауза стала короче. Отрадно, что разгон остаётся бодрым не только в городе, но и на трассовых скоростях: я проехал порядка 500 км по автомагистрали и ни разу не столкнулся с нехваткой мощности. И робот, даром что остался прежним, суетится гораздо меньше – благодаря лучшей эластичности ему порой просто нет нужды переключаться. Словом, трансмиссия наконец перестала метаться, как стажёр в первый рабочий день.

Так уж вышло, что на обновлённом Dargo я прокатился аккурат во время теста H7, и благодаря этому удачному совпадению выяснилось, что подвеска «семёрки» чуть жёстче. Конструктивно они одинаковы – дело лишь в характеристиках упругих элементов, что мне и подтвердили сотрудники представительства Haval. Связано это опять же с повышенной мощностью кроссовера: мол, и в поворотах он должен стоять увереннее. Логика простая: если уж научили быстро бегать, придётся заодно купить обувь пожёстче.

Притом не скажу, что Н7 в целом провоцирует ехать быстро и дерзко. Да, он едет жёстковато, потряхивает и зудит на мелких неровностях, но его стихия – не асфальтовые виражи, а разбитая грунтовка. Энергоёмкость подвески хороша, кроссовер стойко переносит почти любые препятствия. Замкнуть подвеску на отбойники ещё надо ой как постараться. Но вот в чём штука: нельзя отделаться от мысли, что Дарго при этом едет чуть мягче и комфортнее. А шины на машинах одинаковые – дубовые китайские Giti.

Выводы и цены

Стоит ли этим жертвовать плавностью хода ради лучшей динамики и эластичности? Кому как. Для кого-то аргументом может стать и наличие блокировки заднего дифференциала, которой у Dargo больше нет. Впрочем, кое-что после обновления потерял и Н7 – одну из трёх комплектаций. Теперь их две: как говорят в Haval, остались только самые востребованные на рынке версии. Заметили, что маркетологи очень любят выражение «оставили только нужное» – примерно так же нам когда-то объясняли исчезновение кнопок из салона.

Базовая Premium за 3 999 000 рублей включает набор водительских ассистентов, электропривод багажной двери, подогрев и вентиляцию передних кресел и другие приятные опции, а топовая 4WD Tech Plus за 4 199 000 рублей вдобавок предлагает панорамную крышу, проекционный дисплей, аудиосистему с 10 динамиками и сабвуфером, обивку из натуральной кожи, электрорегулировки сиденья переднего пассажира, автопарковщик с функцией запоминания траектории движения и 19-дюймовые колёса. Полный набор для человека, который хочет и штурмовать просёлок, и эффектно подъехать с женой к ресторану.

Обновлённый H7 не стал другим автомобилем. Он всё такой же угловатый и нарочито брутальный, просто теперь в нём появилось ощущение внутреннего запаса. И пусть Dargo по-прежнему комфортнее на каждый день, H7 впервые начал выглядеть не просто альтернативой ему, а отдельной моделью со своим настроением. А сегодня это ценится куда больше, чем ещё один экран на половину передней панели.