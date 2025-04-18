Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7

Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отдельной моделью, которая получила собственный индекс H7. А теперь наконец-то пришло время познакомиться с новинкой на российских дорогах.

Почему H7 ехал из Китая в Россию так долго – два года? Дело в том, что пунктом назначения модели были не салоны официальных дилеров Haval, а завод марки в Тульской области. Кроссовер встал на конвейер предприятия в индустриальном парке «Узловая», но по пути претерпел ряд адаптаций специально для нашего рынка.

Полезные доработки

У российского Haval H7 появилась регулировка передних ремней безопасности по высоте – рослым водителям плечевая лямка на Dargo порой натирала ключицу. Ёмкость АКБ выросла до 70 А·ч, а объём бачка стеклоомывателя – до 4,5 литров. Но главное – в нём появился датчик уровня, которого до сих пор почему-то нет у многих «китайцев». Улучшена защита кузова от коррозии, а решётка радиатора и окантовки дверных стёкол лишились хрома и теперь окрашены в чёрный цвет – так практичнее.

Уже в базовую комплектацию H7 включена подготовка для установки фаркопа: кроссовер сертифицирован для буксировки прицепа массой до 750 кг без тормозов, и до 1500 кг – с тормозной системой. Наконец, предусмотрен традиционный набор «тёплых» опций, а также интегрированные онлайн-сервисы Яндекса, включая голосовой ассистент. Причём в качестве точки доступа к интернету можно использовать собственный смартфон – то есть раздавать трафик с него, чтобы не оплачивать подписку ещё и на встроенной в машину сим-карте.

Показная брутальность

Поскольку «Большой пёс» относится к линейке Haval Pro, выглядит он как внедорожник, хотя никакой рамы у него, разумеется, нет. Нижняя часть кузова по периметру защищена упругим чёрным пластиком, а колёсные арки украшены выставленными напоказ винтами под внутреннюю «звёздочку». Жаль, никто не захватил с собой инструменты, чтобы проверить, настоящие ли это винты или всего лишь декор. Так или иначе, довольно сомнительное украшение – на бездорожье они быстро забиваются грязью, а в городе – пылью.

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Но в целом H7 выглядит хорошо – довольно аккуратно и лаконично. Никакой раскосой светотехники, набивших оскомину «монобровей» и прочего китча – лишь насупленные круглые фары и симпатичные фонари в виде перевёрнутой греческой буквы Ω. Ярко выраженные колёсные арки добавляют брутальности, но колёса в них буквально утопают – хоть проставки прикручивай. Оттенков кузова всего четыре – «Галактический чёрный», белый «Благородный агат», серый «Дымчатый жемчуг» и оранжевый «Терракотовый сапфир». А если сравнивать «семёрку» с духовно и конструктивно близким к ней кроссовером Dargo Х, то новичок на 85 мм длиннее и на 18 мм шире, а колёсная база у него на 72 мм больше.

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Интерьер выполнен в том же стиле, что и внешность – здесь много нарочито тяжеловесных деталей, соединённых между собой словно бы теми же винтами с потайными головками. Выглядит интересно, но на деле это не всегда удобно. Например, массивные дверные ручки крадут место у подлокотника, что можно заметить и в видеоролике.

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Понравились двойные боковые дефлекторы на передней панели – это нехитрое решение позволяет гибко настраивать распределение воздушных потоков. Наконец, все дефлекторы можно при желании закрыть вовсе.

Удобства и простор

Приборная панель – экран диагональю 12,3 дюйма, который, увы, не предлагает никаких концептуально разнообразных вариантов настройки. Можно лишь листать показания бортового компьютера в правой части, в то время как в режиме «Стандарт» перед глазами будет обычная картина – машинка посередине, мелкие цифры спидометра слева и огромное пустое пространство вокруг. В режиме «Навигация» посередине будет большая карта, а «Внедорожный» вариант покажет работу трансмиссии и компас.

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А ещё здесь есть знакомый по Dargo импровизированный козырёк приборной панели с дисплеем, который отображает актуальный режим работы коробки передач. Решение насколько оригинальное, настолько же и бесполезное – не всем удаётся подобрать такую высоту рулевой колонки, чтобы этот экранчик не перекрывался ободом руля. Вдобавок чуть ниже ровно ту же самую информацию показывает и панель приборов. Зачем её дублировать?

Обод рулевого колеса, к слову, кажется слишком тонким относительно его диаметра, однако это вопрос скорее субъективных предпочтений. Центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма довольно отзывчив, графика современная, есть беспроводное подключение смартфона по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. У знакомой по другим моделям Haval мультимедийной системы простой и понятный интерфейс, а «музыка» с девятью динамиками и сабвуфером играет живенько.

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Передние кресла хороши, несмотря на минимум регулировок, и придраться можно только к традиционно коротковатой подушке. В топовой комплектации на лицевых поверхностях сидений есть, как уверяет производитель, вставки из натуральной кожи, в двух других версиях они полностью отделаны кожзамом. Но больше всего интерьер H7 запоминается простором – здесь ощутимо больше места, чем в Dargo. Особенно на втором ряду. Собственной климатической зоны сзади нет, так что пассажирам придётся довольствоваться дефлекторами, разъёмом USB и подогревами. Не считая шторок на окнах и панорамной крыши, конечно.

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Для отделки салона можно выбрать два цвета: классический чёрный или столь модный нынче у китайцев оранжевый. Багажник, в принципе, неплох для таких габаритов – 483 литра в обычной конфигурации салона и 1362 литра со сложенными спинками заднего дивана. Есть и рулонная шторка, что радует. А вот в боковых нишах нашлось место только для маленьких кармашков – «омывайку» туда не пристроить никак.

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Знакомая техника

Haval H7 построен на модульной платформе L.E.M.O.N. собственной разработки концерна GWM, используемой в кроссоверах Dargo, Jolion, H3 и F7. Спереди тут стойки Макферсона, сзади – многорычажка, на обеих осях есть стабилизаторы поперечной устойчивости. Под капотом – 2,0-литровый турбомотор GWM4N20 с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Двигатель работает по циклу Миллера и переваривает 92-й бензин. В тандеме с ним трудится 7-ступенчатый робот HYT7DCT1 производства компании Hycet.

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За полный привод отвечает муфта Haldex 6 поколения, которая обещает при необходимости подключать заднюю ось менее чем за 0,1 секунды. По умолчанию в обычных условиях автомобиль переднеприводный. Прежде всего – ради экономии топлива, конечно. Но главное – у H7 есть «настоящая» блокировка заднего межколёсного дифференциала с электронным управлением. Это весьма серьёзная и полезная штука, которая на кроссоверах встречается крайне редко.

Дорожный просвет «семёрки» составляет ровно 200 мм, угол въезда – 24°, угол съезда – 30°. Шайбой на центральном тоннеле можно выбирать режимы движения, которых здесь аж девять. Режим «Стандарт» предназначен для рутинного передвижения по дорогам, «Эко» заточен на экономию топлива, а «Спорт», наоборот, нужен для энергичных «прохватов» по трассе. За пределами асфальта можно выбрать несколько внедорожных сетапов с говорящими названиями: «Снег», «Грязь», «Песок», «Трава/гравий» и универсальный режим «Неровности», который по функционалу объединяет все предыдущие.

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В нём отключается система стабилизации, зато включается блокировка заднего дифференциала, которую можно активировать и вручную, если выбраны подходящие режим движения и скорость. Как и в Dargo X, здесь есть секретный режим «Эксперт», который вырубает все электронные помощники и оставляет тебя с машиной один на один. Он включается длительным нажатием кнопки выключения системы курсовой устойчивости слева от руля. Разумеется, в этом случае нужно твёрдо отдавать себе отчёт в том, что ты делаешь. А если уверенности в своих силах нет, то есть режим «Авто», в котором электроника всё будет решать за водителя.

Флегматичность и проходимость

При разгоне коробка переключает передачи с неизменной паузой в секунду-другую после нажатия педали газа, после чего вдруг «падает» сразу на 2-3 передачи вниз. Даже в спортивном режиме отклик почти не меняется, да и динамику бешеной не назвать никак – H7 не выезжает из 10 секунд даже по паспорту. Вверх робот переключается куда охотнее. Рулится кроссовер немного лениво, обратная связь на руле не особо внятная, но это гармонирует с флегматичным характером силового агрегата. Кстати, о руле – как же раздражает этот нефиксируемый «поворотник»! Вроде бы толкаешь рычажок совсем чуть-чуть, для короткого трёхкратного включения, но по факту то и дело «промахиваешься» через положение и активируешь постоянный режим. Делать нечего – толкаешь его обратно, и… правильно, вместо того, чтобы выключить сигнал, включаешь его уже в другую сторону.

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Экономичным Н7 не назвать: при движении по трассе можно привезти 7-8 литров на сотню, в смешанном цикле расход уже стремится выйти за рамки 10 литров на 100 км. Отлично настроена педаль тормоза – усилие на ней всегда понятное, да и сами механизмы достаточно мощные, в чём можно было убедиться в песчаном карьере. Машину снаряжённой массой 1,9 тонны они уверенно держали даже на самых напряжённых склонах. Конечно, внедорожная трасса была проложена так, чтобы не повредить бамперы или пороги, зато она показала работу электроники во всей красе. В зависимости от выбранного режима заметно меняется острота педали газа – наиболее отзывчива она в режиме «Песок». В «Грязи», например, наоборот – отклик задемпфирован максимально.

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В этом плане к H7 не придраться – алгоритмы работы муфты понятны и, главное, предсказуемы, блокировка выручает, а круговой обзор с функцией «прозрачного капота» страхует от лишних повреждений. Возможности кроссовера на бездорожье явно выше, чем может понадобиться его будущим владельцам – так сказать, с запасом. Подвеска хорошо держит удар даже на высоких скоростях, но выбоины с острыми краями порой встряхивают автомобиль так, словно это рамный внедорожник. А ещё не хватает шумоизоляции: аэродинамика у «семёрки», как можно догадаться, своеобразная, так что шум от набегающего потока воздуха и свист ветра в зеркалах слышны всегда.

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Выбор и цены

H7 представлен в трёх комплектациях. Базовая Elite включает 18-дюймовые колёса, противотуманные фары с освещением поворотов, двойные передние стёкла, рейлинги, бесключевой доступ, электрорегулировку кресла водителя и аудиосистему с восемью динамиками. Premium добавляет в список оснащения зеркало с автозатемнением, память положения зеркал, электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, электрорегулировку сиденья водителя в восьми направлениях с памятью на три положения.

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Кроме того, водительское кресло получает регулируемый поясничный подпор, задний диван – подогрев, а передние сиденья – вентиляцию. Имеется и набор водительских ассистентов: системы динамической стабилизации, предотвращения столкновения при движении задним ходом с функцией активного торможения, контроля движения по полосе, предотвращения столкновения при движении вперёд с функцией автономного торможения, помощь при старте на подъёме и спуске, а также многие другие.

Наконец, версия Tech Plus получает 19-дюймовые колёса, шторки задних дверей, панорамную крышу с люком, электрорегулировку сиденья пассажира в четырёх направлениях, проекционный дисплей, десять динамиков и систему автоматической парковки с функцией запоминания траектории движения на последних 50 метрах пути.

H7 в исполнении Elite стоит 3 499 000 рублей, Premium – 3 649 000 рублей, а «максимальная» комплектация Tech Plus обойдётся в 3 799 000 рублей. Dargo X стартует с той же минимальной цены, но топовая версия Premium стоит чуть дешевле – 3 649 000 рублей. Кроме нюансов оснащения, свою роль играют и субъективные предпочтения в дизайне, и удобство салона. Наконец, H7 элементарно новее, а потому при прочих равных представляется более выгодной покупкой. Благо с выходом «семёрки» Dargo X остаётся на рынке, так что выбор в любом случае есть. По крайней мере, пока.